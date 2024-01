Puente Genil y Aguilar han formado parte este sábado de la segunda caravana reivindicativa organizada por la Plataforma en Defensa del Tren Rural de Andalucía (PTRA), que ha pasado por los dos municipios procedente de Casariche (Sevilla). El fin de la marcha es "pedir a las administraciones competentes la puesta en funcionamiento del media distancia entre Málaga y Córdoba". En Puente Genil, han partido en manifestación desde la estación tradicional de Renfe unas 120 personas, entre las que estaban representantes políticos de los cuatro grupos de la Corporación municipal.

"Lo que se recuerda, no muere", así ha arrancado su alocución el portavoz de la plataforma, Juan Pérez, quien ha puesto en valor la tradición del ferrocarril en Puente Genil, que data de 1865. Pérez ha manifestado que "el AVE fue un avance que no resolvió el problema de los ciudadanos, que se soluciona con los trenes desde las vías convencionales, una infraestructura que tenemos que recuperar y que no se puede deteriorar más".

El alcalde, Sergio Velasco, se ha referido a la reivindicación como "justa" y ha señalado que, tras el parón técnico en este ramal central, que "está previsto para 2025, sería un objetivo local que pudiéramos plantear el reinicio de esta línea para ser la zona de mercancías ferroviaria más importante y no tendría sentido que no se utilizara para los viajeros". "Queremos tener la oportunidad de que desde los pueblos nos acerquemos a la capital, lo que podría permitir a los estudiantes de la zona residir en casa", ya que, como ha recordado, el ramal llega hasta la Universidad de Córdoba, en Rabanales.

En Aguilar, tras pasar por las calles Camino Ancho, Llano de las Coronadas y Moralejo, la marcha concluyó en la plaza ochavada de San José. Allí, Juan Pérez explicó que el día 7 de febrero se reunirá con el presidente de la FAMP, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para ver si esta federación realiza “una declaración institucional de apoyo al Pacto Andaluz por el Ferrocarril, que ya ha hecho la Mancomunidad Campiña Sur”.

En el caso de Aguilar, Pérez explica que uno de los objetivos es que Aguilar se transformara "en la estación de la Subbética, puesto que si existiera un buen aparcamiento, todos los pueblos de la Subbética podrían ir o en coche o en autobús a la estación de Aguilar y desde allí ir en tren a Córdoba”.

La alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, durante su intervención en la plaza de San José, reivindicó que "por Aguilar pase el tren", mientras que el presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, indicó que es "una reivindicación justa, ya que la vía está en funcionamiento para las mercancías".