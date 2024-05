La regulación del teletrabajo calienta en la Diputación de Córdoba un pleno que iba a ser de trámite

El pleno ordinario de mayo de la Diputación de Córdoba que, a priori, se presentaba como una sesión de trámite ha acabado calentándose a cuenta de la regulación del teletrabajo de los empleados provinciales, después de que un decreto emitido por la responsable de Personal, Tatiana Pozo, haya reformado las condiciones del acuerdo suscrito por unanimidad sobre la misma materia por el pleno en 2018 y revisado en 2023.

También se ha dedicado un tiempo a hablar de las últimas actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua en las comarcas del norte y del problema de turbidez detectado en algunos municipios.

Así, en el turno de ruegos y preguntas, tanto desde Izquierda Unida como desde las filas socialistas se planteó el conflicto surgido entre los trabajadores de la Institución Provincial por el cambio de las normas que regulan el teletrabajo. En concreto, el conflicto ha tenido su origen en un decreto del área de Recursos Humanos de la Diputación en el que se establecen nuevas condiciones para acogerse a esa fórmula laboral y deja sin efecto el acuerdo plenario del año anterior, lo que ha sido criticado por los sindicatos y recogido por ambos grupos de la oposición. El conflicto ha tomado tales tintes en la Diputación que, según ha indicado el presidente, Salvador Fuentes, ha llegado a los tribunales, de modo que el próximo día 24 de junio habrá una vista en el juzgado sobre ello.

Fuentes, además, ha asegurado que nunca ha estado a favor del acuerdo alcanzado por el pleno (aunque su partido votó a favor) e incluso ha llegado a señalar que su aplicación “ha causado daño a la Diputación”, porque, a su juicio, “se ha incumplido dicho acuerdo” en reiteradas ocasiones.

Salvador Fuentes y José Antonio Romero hablan antes de empezar el pleno. / MANUEL MURILLO

Por su parte, la responsable de personal de la Institución provincial, Tatiana Pozo, ha indicado que aunque se ha emitido un decreto con las nuevas normas, este documento tiene carácter temporal porque su intención es seguir negociando con los sindicatos para dar forma al nuevo reglamento con el acuerdo de las dos partes. José Antonio Romero (PSOE) ha reprochado a la diputada popular no haber acudido a las reuniones de la comisión paritaria para abordar el asunto, algo sobre lo que Pozo ha matizado que dicho asunto no corresponde debatirlo a la comisión paritaria sino a la mesa general de negociación, pero que, aun así, se convocó la citada sectorial en un momento que no podía asistir y pidió un cambio, sobre lo que nadie respondió. Durante el debate de este asunto se han generado los momentos de tensión dialéctica y reproches de la sesión entre los grupos de la oposición y el gobierno.

Ayudas a la natalidad y a la conciliación

Por otro lado, el pleno ha aprobado todos los puntos previstos en el orden del día, la mayor parte de ellos por unanimidad, salvo algunos que han contado con la oposición o abstención de Vox y en otro más el PSOE.

Así, entre los que han contado con el respaldo unánime se encuentra el de las ayudas a la natalidad que, tras el reparto de remanentes, contará con 300.000 euros de cuantía para ayudar con 600 euros por nacimiento en los municipios menores de 5.000 habitantes. Por su parte, Vox, cuya portavoz, Yolanda Almagro, mostró su satisfacción por la aprobación del punto anterior, se mostró contraria al Plan Provincial Córdoba Red por la Conciliación y la Corresponsabilidad, por considerar que tiene excesivos tintes ideológicos al incluir discriminación positiva para las mujeres y no tratar con igualdad a los hombres.

Las carreteras

La sesión ordinaria del mes de mayo también ha aprobado el contrato de conservación de carreteras, que tendrá este año un presupuesto de 12 millones de euros, de los que 10 tendrán como destino las carreteras y los otros 2, los caminos.

El contrato, según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Ana Rosa Ruz, se va a dividir en 10 lotes, cinco de carreteras y cinco de caminos, con la particularidad de que “ninguna empresa podrá ser adjudicataria de más de un lote”.

El portavoz de la HOAC interviene en el pleno de la Diputación de Córdoba. / MANUEL MURILLO

El pleno se inició con la lectura de una declaración institucional con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, cediéndole la palabra a dos colectivos representativos en la reivindicación del asunto, como son la HOAC y la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales.