Salud reitera la dificultad para atraer especialistas al hospital del Guadiato

La delegada de Salud, María Jesús Botella, se ha reunido este lunes en Peñarroya-Pueblonuevo con alcaldes del Guadiato para informarles de la situación del hospital y trasladarles un mensaje de «tranquilidad» tras las últimas protestas. En este sentido, reiteró la dificultad que existe para dotar de especialistas este centro por tratarse de una zona de difícil cobertura.

«El hospital es un centro muy importante para la provincia de Córdoba y la Consejería y va a seguir siendo hospital, ya que se está invirtiendo en él. El año pasado se renovaron equipos electromédicos que eran necesarios, como un mamógrafo de nueva generación, un TAC y un electro», dijo. La delegada, como ya hiciera el pasado viernes, no negó que en este hospital haya «problemas y dificultades puntuales para dotar de especialistas y que se hayan tenido de siempre por ser una zona de difícil cobertura». Por ello, animó a alcaldes y vecinos de la comarca del Guadiato a «hacer atractivo nuestro hospital, para que la gente tenga ganas de venir a trabajar a él».

La delegada insistió en que el pasado viernes, durante la concentración, «se dijeron cosas que no son ciertas». Lo cierto, dijo, es que «queremos que este hospital tenga cada día una mayor actividad y más importante, donde cada vez se realicen más pruebas diagnósticas y consultas de especialidades y mayor actividad quirúrgica, y donde las urgencias funcionen cada vez mejor, como ya están funcionando».

Un periodo de transición

Botella apeló a los trabajadores del centro, «estar escuchando en la puerta que este hospital se va a cerrar, eso no es verdad, el hospital no se va a cerrar». Lo que sí admitió la titular de Salud en Córdoba es que el centro se encuentra «en un momento de transición», ya que tanto este como otros hospitales como el de Montilla y el Puente Genil pertenecían a una la agencia pública Alto Guadalquivir, no al SAS, y tenían un sistema de funcionamiento distinto. «La Junta de Andalucía quiso que el servicio estuviera prestado todo por el SAS, que no hubiera pueblos de primera y de segunda», defendió tras reunirse con los alcaldes de la comarca.

La delegada admitió también que «tenemos faltas puntuales de especialistas como puede ser Dermatología y Urología, pero estas especialidades están siendo atendidas por especialistas de Córdoba y Pozoblanco y las consultas se están realizando, es más, este año desde enero hasta abril se han realizado más consultas de especialidades que en 2021 en el mismo periodo de tiempo», aseguró.

El alcalde de Peñarroya, Víctor Manuel Pedregosa, se dirige a los vecinos concentrados a las puertas del centro. / MARÍA JESÚS GÓMEZ

Una comisión de información

Por su parte, el alcalde peñarriblense, Víctor Manuel Pedregosa, se dirigió a los vecinos que se habían concentrado a las puertas del hospital, ante los que mantuvo que «todas las intervenciones que he hecho son ciertas y mi palabra es la de la de los vecinos. Voy a luchar porque tengáis el mejor hospital, la autovía, la potencia eléctrica y la conexión de Sierra Boyera y Puente Nuevo, pero ese no es el tema que tratamos aquí; es la sanidad pública, nuestro hospital, nuestro centro de salud y salud mental». Asimismo, afirmó que «ni el pasado viernes ni en el día de hoy se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, ni una concentración, sois vosotros lo que acudís para trasladar lo que estamos sufriendo todos». No obstante, adelantó que la concentración de hoy martes será a las 20.30 horas en la plaza Santa Bárbara.

Sobre la reunión mantenida con María Jesús Botella, el alcalde informó de que «hemos creado una comisión para que nos informe bien de lo que va a ocurrir en cuanto a si tenemos médicos y especialistas. Conocemos que hay un déficit de médicos en toda Andalucía pero, como decía un vecino, lo que hay que hacer es pagar bien a los profesionales para que este hospital sea atractivo», concluía.