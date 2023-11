La Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba han alzado este martes la voz para exigir al Gobierno de España que preste más atención al problema de los más de 80.000 vecinos de la zona norte que están sin agua potable para que retome la conexión de los embalses de Sierra Boyera con Puente Nuevo.

Así lo ha explicado hoy el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, junto al delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha presentado las obras de urgencias aprobadas, con una partida de cuatro millones, para potabilizar el agua de La Colada.

Fuentes ha indicado que "no nos vamos a olvidar" de esta reivindicación y "muy especialmente de lo que dijo la CHG por escrito en 2022, avalado por informes técnicos, y que luego negó en 2023 sin ningún tipo de argumento ni razonamiento". El presidente de la Diputación ha indicado que "tiempo tendremos de reivindicar al Gobierno lo que en su día prometió y que no ha hecho, que estaba contemplando el presupuesto y que desapareció del mismo".

Por su parte, Molina ha señalado que "ya hemos visto algunas respuestas que se han dado en las Cortes a preguntas diciendo que no era necesaria" esta conexión cuando dicha medida fue planteada en enero de 2022 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ejecutivo central, como solución a los problemas de sequía en la zona norte. Ante las preguntas de senadores y diputados populares, ahora el Gobierno central "no lo ve necesario porque han cambiado de opinión. Se ve que se cambia mucho de opinión últimamente, y no deberíamos de cambiar tanto de opinión en temas tan delicados", ha sentenciado el delegado de la Junta.

La lluvia, fundamental para poder potabilizar

Fuentes ha recordado que estas obras quedarían en papel mojado si no llueve, ya que se necesita más agua para poder tratar con garantías el agua embalsada contaminada y que se pueda potabilizar sin ningún riesgo para la salud. Según los técnicos hacen faltan unos 150 litros por metro cuadrado más en la zona para que las aportaciones al pantano de La Colada sean las suficientes para que a partir de marzo se pueda consumir el agua del grifo con total garantía. Si se registraran esas aportaciones, junto a las obras de emergencia que se adjudicarán en diciembre, "en cuatro o cinco meses estaremos condición en condiciones de mezclar las aguas de La Colada con Sierra Boyera para poder garantizar el consumo con toda la naturalidad y normalidad".

Por otro lado , Fuentes ha indicado que todavía está pendiente de la respuesta por parte de la Dirección General de Agua del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizada el pasado julio, para que ceda parte de una línea eléctrica en media tensión para el correcto funcionamiento del bombeo de los dos generadores que extraen agua de La Colada para llevarla al de Sierra Boyera. "Esos dos generadores que están allí llevan funcionando de hace seis meses", ha recordado el presidente de Diputación, con el consiguiente gasto en combustible que genera.

"¿Tanto tiene que hacer el señor Pedro Sánchez para no dedicarle ni un minuto a ceder a la Diputación Provincial la media tensión que va a suponer aliviar y por supuesto afianzar el sistema de distribución energética para poder seguir bombeando con toda naturalidad?¿No puede parar un momento en su encomiable y gran trabajo que está realizando para vender España y dedicarse a un tema que le está doliendo a más de 80.000 personas?", se ha preguntado Fuentes.