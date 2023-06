Los cortes de agua en el norte de la provincia de Córdoba, que se han visto agravados desde ayer lunes por la interrupción nocturna del servicio, han provocado la convocatoria de protestas en varios municipios cordobeses. Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han convocado una concentración para este martes por la tarde, a las 20.30 horas; mientras que Belalcázar la realizará a las 21.00 horas y, por último, Hinojosa la tiene planteada para mañana miércoles, a las 20.00 horas.

En concreto, la concentración en Hinojosa se realizará en la plaza de la Catedral para "protestar por la gravísima situación que el norte de Córdoba sufre desde hace semanas alrededor del suministro de agua, agravada estos últimos días con cortes de agua durante los primeros días del verano ante las altas temperaturas", informa en una nota de prensa el Ayuntamiento hinojoseño.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha explicado en su intervención que “es el momento de defender ese bien común que es el agua para todos los ciudadanos y ciudadanas”, y se convoca esta concentración debido “a un cúmulo de situaciones que nos llevan al hastío, como ver que muchos días son muchos los vecinos que vuelven a sus casas con las garrafas vacías tras la incomparecencia de los camiones cisterna”, a lo que ahora se suma “el corte de agua de esta noche, que todavía no se ha solucionado en nuestro municipio y no sabemos nada sobre cuándo volverá”.

Exigen el inmediato arreglo del sistema de bombeo

Matías González ha denunciado “el olvido de la zona norte de Córdoba, ya que con todo esto se demuestra que estamos abandonados por parte de todas las instituciones, ya sean provinciales, autonómicas y nacionales, que no nos tienen en cuenta”. Y ha sido muy tajante al señalar que “la realidad de Hinojosa del Duque es que no hay agua, y no la hay desde anoche, pese a que nos prometieron que volvería a las seis de la mañana”. Ante esto, ha exigido “el inmediato arreglo del sistema de bombeo para paliar lo antes posible la situación ya que hay tres municipios que no tienen agua: Hinojosa, Belalcázar y Alcaracejos”.

También ha anunciado que, junto al equipo de gobierno, se ha desplazado directamente al embalse de La Colada para conocer el estado de los trabajos y conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en lugar y provocado en esta situación. Además, ha señalado que “el Ayuntamiento demanda explicaciones de todos los cambios que los camiones cisterna realizan casi sin previo aviso, confundiendo a la ciudadanía día tras día”.

El primer edil hinojoseño ha hecho un llamamiento a la ciudadanía hinojoseña “para asistir a la concentración del 28 de junio a las 20:00 horas para demandar soluciones inmediatas al problema de agua en Los Pedroches y el Guadiato”. La concentración se mantendrá aunque la avería se solucione y vuelva a haber agua por las noches en Hinojosa del Duque. Además, ha explicado que van a intentar fijar los camiones, un trailer de 25.000 litros, en un sitio fijo cada día, y ha recordado que aquellas personas que no puedan desplazarse pueden llamar al Ayuntamiento para que les ayuden a recoger estas garrafas de agua.

El concejal Juan Felipe Flores ha señalado en su intervención que “el equipo de gobierno lleva horas trabajando por la situación de los depósitos”, y ha pedido “calma a la hora de retirar el agua”, garantizando que “servirá habiendo servicio de cisterna en los próximos días”. Por su parte, Juan Antonio Antón ha explicado que “es necesaria mucha más información sobre lo que está ocurriendo, especialmente para poder trasladarla a la ciudadanía”.

Agustín Romera ha recordado que “pese a que el problema del agua no es competencia del Ayuntamiento, es nuestra responsabilidad velar por la ciudadanía hinojoseña y poner todas las soluciones posibles para que los hinojoseños y las hinojoseñas tengan agua y nos escuchen”, por lo que ha animado “a participar en la concentración de mañana a las 20:00 horas”. Por último, María Antonia Ramírez ha señalado que “el agua tiene que llegar a todos por igual y las administraciones competentes tendrán que dar soluciones inmediatas porque el agua es un derecho de todos”.