Los municipios del norte de Córdoba sufrirán cortes de agua nocturnos a partir de este lunes

Los 24 municipios del norte de Córdoba que están recibiendo agua de La Colada sufrirán un corte de suministro durante la noche, de 22.00 a 6.00 horas, a partir de este lunes. Fuentes de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) han detallado que la medida se prolongará, previsiblemente, hasta que se solucionen las incidencias electromecánicas aparecidas en el sistema de bombeo de emergencia que conduce el agua desde La Colada hasta la estación de tratamiento de Sierra Boyera.

En estos momentos, se está produciendo un trasvase de 100 litros de agua por segundo, por lo que solo está llegando a estas localidades de las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches una cuarta parte de lo previsto inicialmente, según explican.

Las mismas fuentes recuerdan el previsible impacto de la ola de calor en la demanda y auguran que "será mucho mayor, por lo que se irán agotando las reservas". No obstante, confían en que se logre "una solución rápida" y en que los cortes de suministro sean necesarios solo por la noche y no se extiendan a otros tramos horarios.

Problemas en las instalaciones

Acerca de los problemas aparecidos en el sistema que comenzó a funcionar el pasado marzo, las mismas fuentes relacionan esta avería con el contexto de emergencia en el que se realizó el trasvase. En esta línea, apuntan que "es posible que la maquinaria para el bombeo tenga algún problema de adaptación para estar 24 horas funcionando. Eso parece que es lo que está dando problemas técnicamente, no lleva más de cuatro meses instalado", puntualizan.

También recuerdan que la solución definitiva planteada por la Junta de Andalucía no estaría concluida hasta finales de 2024 y, si no se hubiera ejecutado la obra de emergencia para realizar esta conexión de La Colada-Sierra Boyera, "no habría agua en el grifo desde marzo".

El sistema de bombeo de emergencia ha sido ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y este organismo ha confirmado hoyque está trabajando para "verificar el funcionamiento de las instalaciones".

De su parte, Emproacsa ha comunicado a los ayuntamientos del norte la necesidad de "eliminar de manera inmediata cualquier uso del agua que no sea absolutamente imprescindible", con el objetivo de alargar las reservas existentes.

Como se ha referido, la empresa provincial ha informado de que hasta tanto no se recupere un régimen de bombeo suficiente, los volúmenes de agua aportados a los depósitos municipales "están por debajo de lo necesario para garantizar adecuadamente las demandas diarias de la población".

Los alcaldes piden soluciones

El Ayuntamiento de Alcaracejos ha informado del corte de agua de esta noche a través de la red social Facebook. En un comunicado dirigido a los vecinos, señala que desde la mancomunidad de Los Pedroches "se ha pedido, con carácter de urgencia, una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, los presidentes de las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, y el delegado de Emproacsa en Diputación, para que nos informen de cuantas acciones han llevado a cabo o piensan llevar para solucionar de una vez el problema del agua en el norte de Córdoba".

Entre otros ayuntamientos, también han difundido el aviso de Emproacsa los consistorios de Hinojosa del Duque, Dos Torres, Pedroche y Peñarroya-Pueblonuevo. En los dos últimos casos, recomiendan "no hacer acopio de agua, ya que se restablecerá el suministro a primera hora de la mañana".

El agua sigue sin ser apta para el consumo humano

En otro orden de cosas, fuentes de Emproacsa ha confirmado este lunes que el agua del embalse de La Colada continúa sin ser apta para el consumo humano. El pasado mes de abril, un mes después de que comenzara a funcionar el trasvase a Sierra Boyera y de que la población comenzara a beberla, la Junta de Andalucía declaró que las personas no pueden consumir este líquido por sus elevadas concentraciones de carbono orgánico total.

Los afectados son los 80.000 vecinos de 24 municipios y 17 aldeas ubicadas en el norte de la provincia, que están siendo abastecidos con camiones cisterna. En los últimos días se ha conocido que Emproacsa, que está trabajando para que vuelva a ser potable el agua de La Colada, incorporará al tratamiento el sistema de ósmosis inversa con objeto de reforzar el trabajo que ya se está realizando con ozono.

El agua de La Colada está siendo utilizada en la actualidad para cubrir necesidades básicas de la vida diaria como la limpieza y la higiene personal. Sin embargo, a partir de este lunes los vecinos también tendrán limitaciones en estos usos por la avería en el sistema de bombeo.