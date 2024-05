Máxima preocupación en el Córdoba CF por la lesión de Calderón

El Córdoba CF vivirá la última jornada de Liga de forma serena, una vez logrado matemáticamente el segundo puesto de la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación después del empate a un gol conseguido en Can Misses, el sábado, ante el Ibiza. Ahora, el equipo de Iván Ania sólo deberá disputar el duelo del próximo sábado, en El Arcángel, ante el Algeciras (19.00 horas, FEF TV), en el que nada se juega y, posteriormente, comprobar cuál será su rival en la primera eliminatoria, semifinal, por el ascenso a Segunda División A.

Lesión fortuita

Pero esa tranquilidad no es completa, ya que la buena noticia que surgió en Can Misses se vio empañada por la retirada del terreno de juego de José Manuel Calderón. En torno al minuto 27, el de Paradas se tumbó sobre el césped del campo ibicenco en el área blanquiverde y pidió las asistencias en un problema físico surgido, aparentemente, sin ningún factor externo. Es decir, la lesión de Calderón no vino derivada de una entrada de un rival, sino de un problema físico propio y, aparentemente, sin forzar. Después de ser atendido durante unos minutos por los servicios médicos blanquiverdes, Calderón se retiró del terreno de juego y fue sustituido por Iván Rodríguez, que actuó a banda cambiada y tuvo la suerte de lograr el gol del empate cordobesista (1-1). La sensación generalizada en la expedición blanquiverde era que el problema físico de Calderón pintaba mal.

Calderón, durante el encuentro del Córdoba CF ante el Atlético Sanluqueño, en El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

En su retirada, Calderón se palpaba con la mano su ingle derecha en lo que aparentemente era un problema en el adductor, un pinchazo por el que pasará diversas pruebas este lunes después de llegar a Córdoba el domingo a mediodía en la expedición blanquiverde. Está claro que ese partido intrascendente ante el Algeciras le vendrá de perlas al carrilero zurdo cordobesista, pero la gran incógnita se centra en si estará a disposición de Iván Ania para el fin de semana del 1 y 2 de junio, fechas en las que se ha de disputar el encuentro de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División A. En principio, no parece muy factible que Calderón pueda estar disponible en menos de dos semanas para ese encuentro, aunque habrá que esperar a las pruebas que se debe realizar.

Las alternativas, pocas y difíciles

Iván Ania, en cualquier caso, deberá pensar en alternativas para la zona ante la poco probable participación de su carrilero zurdo en el primer encuentro de las eliminatorias de ascenso. La primera opción, obviamente, sería utilizar de nuevo a Iván Rodríguez a banda cambiada, con lo que el asturiano se quedaría sin alternativas en ambos costados en caso de que surgiera algún contratiempo. Con Carlos Albarrán en la derecha e Iván Rodríguez en la izquierda, Iván Ania ya no tendría de quién tirar de banquillo en caso de problema físico o expulsión. Se entraría, en ese caso, en el terreno de la innovación en esta temporada.

Calderón conduce el balón durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Melilla, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

La siguiente opción u opciones llegan del filial, aunque hace ya meses que fueron abandonadas por el técnico blanquiverde cuando el Córdoba CF se encontraba en su punto máximo de rendimiento. Tanto para el lateral derecho como para el izquierdo Iván Ania ha introducido en convocatorias y, en algún caso particular, hasta dado minutos a Adrián Vázquez, Álex López o Carlos Calero, chavales del segundo equipo blanquiverde que siguen estando algunos de ellos activos a pesar de que la Liga para el segundo equipo cordobesista terminó hace una semana. Obviamente, no serían alternativas para la titularidad, pero sí existiría la posibilidad de que alguno de ellos pudiera engrosar la lista de convocados en las próximas semanas.

Sin olvidar la evaluación que pasará Adri Castellano el próximo sábado ante el Algeciras, el esto de opciones siguen siendo de emergencia, temporales y ninguna de peso a una eventual baja de José Manuel Calderón en el lateral zurdo. Adrián Lapeña llegó a jugar algún encuentro en el lateral derecho antes de su llegada al Córdoba CF y, en todo caso, si jugara en esa posición unos minutos lo haría de manera más que posicional y testimonial. Tampoco está clara una posible reconversión de algún extremo hacia el lateral, ya que en el lado izquierdo, por ejemplo, ni Simo ni Adilson Mendes darían el perfil.

Hay que recordar que José Manuel Calderón llegó a Ibiza con 2.887 minutos de competición, siendo el cuarto jugador de campo con más minutos en el Córdoba CF, sólo superado por Carracedo, con 2.908, Diarra, con 2.931 y Albarrán, con 2.932 y con mucha ventaja sobre los siguientes: Lapeña, 2.756; Adilson Mendes, 1.949, o Kike Márquez, 1.815.

Por lo tanto, las alternativas para Iván Ania quedan más que limitadas en caso de que no pueda contar con José Manuel Calderón para la posición de carrilero izquierdo. Las pruebas médicas pendientes dejan en el aire un contratiempo que puede afectar de forma notable el futuro del Córdoba CF, sobre todo para las eliminatorias de ascenso a Segunda División A.

