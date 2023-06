El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia la reapertura de la piscina municipal el próxmo 1 de julio. El nuevo equipo de gobierno ha anunciado hoy la noticia en una rueda de prensa en la que han lamentado que el gobierno local saliente no acometiese los trabajos previos necesarios para la apertura del recinto. El alcalde pontanés, Sergio Velasco, acompañado por el concejal de Recursos Humanos, Deportes y Salud, Rafael Ruiz, y el concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, ha explicado que cuando tomaron posesión de su cargo se encontraron con que "no se había realizado ninguna actuación con vistas a la apertura de la piscina, que se vació en septiembre de 2022 para acometer unas obras que finalmente no se han ejecutado". El regidor ha incidido en que haber dejado la piscina sin agua ha tenido consecuencias negativas para la conservación del vaso.

Ruiz ha dado a conocer el histórico de la actuación que se inició el pasado 20 de junio --ya con ellos en el gobierno -- cuando comenzaron "las obras de albañilería para el pegado de las teselas desprendidas de la piscina, así como los trabajos de jardinería, limpieza y montaje de equipamiento, coordinando actuaciones del personal de deportes, fontaneros, pintores y jardineros de Egemasa. Llenado de la piscina Para el llenado de la piscina, explicó, se aportará agua no potable con un camión cisterna desde el pozo municipal de la calle Écija y se complementará con agua de red, "al objeto de conseguir el llenado en el plazo anteriormente mencionado". El horario de apertura al público será de e martes a viernes de 13.00 a 19.00 horas. Sábados y domingos de 12.00 a 20.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada al público para las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, así como para el descanso del personal. Los precios de acceso serán los mismos que en la temporada pasada, manteniendo la entrada puntual y los bonos de 15 y 30 baños. De este modo se mantendrán los tramos de edad, teniendo un precio genérico para adultos, y unos precios reducidos tanto para jóvenes por un lado, como para niños y mayores de 66 años, por otro, tal y como se realizó en años anteriores. Entrada general 3,20 €; entrada para jóvenes de 17 a 25 años: 2,90 €; niñosde3 a16años:2,50€., ;mayores de 66 años: 2,50 €. Los bonos para 15 baños general: 42,20 € (a 2,81 €/día). De 30 baños general : 72,00 € (a 2,40 €/día); de 15 baños jóvenes: 38,20 € (a 2,54 €/día). De 30 baños jóvenes: 65,25 € (a 2,17 €/día); de 15 baños niños y mayores de 66: 33,00 € (a 2,20 de 30 baños niños y mayores de 66 : 56,25 € (a 1,87).

Además se han organizado cursos de natación que se desarrollarán del 3 de julio al 11 de agosto teniendo una duración cada curso de dos semanas. Los cursos de natación dispondrán de un amplio abanico de niveles, diferenciando entre prenatación, iniciación, perfeccionamiento, nado libre o escuela de natación, entre otros. Las inscripciones a estos cursos se podrán realizar de forma online a través de la web Sporttia (https://www.sporttia.com/es/inicio) y de forma presencial en la Casa Ciudadana. Allí mismo facilitarán toda la información necesaria desde hoy. La duración de los cursos es de dos semanas. El servicio de barra lo llevará el club de Futbol Sala de Miragenil.