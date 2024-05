¡Todos a El Arenal! Cielos despejados y temperaturas perfectas para disfrutar del primer día de la Feria de Córdoba

Anoche arrancó la Feria de Córdoba y, para el primer día en El Arenal, toca estar pendientes del cielo. Si la lluvia fue una constante durante la Semana Santa, no parece que vaya a hacer acto de presencia en la Feria. Y es que, para este sábado, no solo no se esperan precipitaciones, sino que hará una temperatura agradable, llegando a refrescar incluso por la noche. Y es que, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, 18 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso con vientos de componente oeste, flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 28º, en Lucena entre 10º y 24º, en Pozoblanco entre 7º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 22º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para el domingo se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios y vientos de componente oeste flojos a moderados.

Los termómetros oscilarán en Córdoba entre 10º y 27º, en Lucena entre 10º y 23º, en Pozoblanco entre 8º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.