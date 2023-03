Vecinos de Luque se han manifestado en la mañana de este jueves ante el centro de salud de la localidad durante una visita de la delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella, para reivindicar un pediatra cinco días a la semana. La alcaldesa, Felisa Cañete, se ha sumado a esta demanda ciudadana, "sobre todo en pediatría, como teníamos antes, cinco días a la semana, durante hora y media", una reclamación que, a juicio de Cañete, "se le reclamó el pasado mes de septiembre con varios escritos, pero no ha contestado la delegada de Salud y Familias".

La regidora luqueña ha indicado que "tenemos 272 niños, una población infantil que tiene un derecho a la asistencia pediátrica de lunes a viernes, y la delegada nos viene con la triste noticia de que eso no puede ser y que se va a atender durante tres días, encontrándonos con semanas en las que han venido dos días y otras un solo día". Por último, Felisa Cañete, como alcaldesa y madre de una niña de cuatro años, le pide a la Junta de Andalucía "sensibilidad, que estamos pidiendo un pediatra y no un médico cualquiera, y que no es de recibo que tengamos que ir a urgencias a Baena para que los atiendan, con el inconveniente de que muchas veces los menores están con los abuelos, que no tienen medios de transporte".