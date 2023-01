"El Downton Abbey español", así definen entre risas sus productores Josep Cister y José Pastor La Promesa, la nueva serie diaria estrenada esta semana para las tardes de La 1. La Promesa transporta al espectador a un palacio ubicado en la ficción en el Valle de Los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Para ello, el equipo artístico de la serie ha construido dos platós de una extensión de 3.000 metros cuadrados en los que destaca una recreación del palacio La Promesa y la época en la que se ambienta la ficción. Además, el rodaje en exteriores se han desarrollado en la finca El Jaral de la Mira (Madrid), de los hermanos Sandoval (Mario, Diego y Rafa), y en el palacio El Rincón, en el término madrileño de Aldea del Fresno y propiedad del marqués de Griñón, que heredó Tamara Falcó.

"No es muy normal que para una serie diaria haya tanto despliegue, pero nosotros hemos querido no solo hacerlo, sino ser los primeros en hacerlo, porque queríamos que tuviera todas las características que tiene una serie de prime time, pero a nivel diario, por eso no hemos escatimado en nada. Hay más de 165 personas trabajando cerca de 11 horas diarias para que esto cada día salga adelante", apunta Cister en la presentación.

Respecto a la trama que se podrá seguir cada día a las 16.30 horas, Eva Martín, quien se mete en la piel de Cruz, la marquesa de Luján, detalla que tiene "todos los ingredientes para atraer al gran público": "Cierto es que las series de sobremesa las suelen ver gente más mayor, pero esta serie tiene unos giros de guion que hará que se enganche todo tipo de público. Tiene época, cotilleos, peleas, amor… Lo tiene todo, es una serie muy bonita de ver y muy cuidada", apunta.

Del mismo modo, cuenta orgullosa que la serie tiene una "fuerte presencia femenina". "A pesar de que se trata de una serie de época, los personajes femeninos son fuertes y no simplemente consortes de los señores, van a ser ellas las que lleven las tramas principales, y las habrá que tenga mucho carácter como es mi personaje, revolucionarias como el de Catalina y guerrera y persistente como el de Jana. Hay luces y sombras, pero el papel de las mujeres es potente", avanza.

Palacio La Promesa, en el Valle de los Pedroches

La Promesa lleva al espectador a 1913, concretamente al palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país, y un lugar donde se respira paz en medio de tanto conflicto.

El palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás (Jordi Coll), y tras el convite su hermano Manuel (Arturo Sancho) decide hacerle el mejor regalo de bodas, una exhibición en aeroplano, sin embargo, no sale como esperaba y el aparato acaba estrellándose. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero Jana (Ana Garcés) consigue salvarlo.

El marqués le ofrece una recompensa económica, pero ella solo quiere trabajo en el Palacio ya que tiene un motivo claro para quedarse allí: hacer justicia a su madre asesinada hace quince años, e investigar el paradero de su hermano, secuestrado cuando era un recién nacido.

Garcés, quien se estrena como actriz en esta ficción tras mudarse de su Valladolid natal a la capital en busca de trabajo, cuenta cómo es de frenético el ritmo de trabajo en una serie diaria.

"No paras nunca, porque llegas aquí te maquillan, te visten, ruedas, pero cuando vuelves a casa tienes que seguir estudiando porque tienes que llevar muy bien aprendido el texto para el día siguiente. Es muy loco, pero reconozco que he tenido mucha suerte de trabajar en un proyecto así y con gente a la que admiraba como María (Castro), no me lo creía cuando me dieron el papel", recuerda.

Junto a Castro, Garcés, Coll, Sancho y Martín, el reparto lo completan Joaquín Climent como Rómulo, el mayordomo; Carmen Asecas como Catalina Luján, y Alicia Bercán como Leonor, hijas de los marqueses de Luján; Antonio Veláquez en el papel de Mauro, uno de los sirvientes, y Carmen Flores como Simona y Teresa Quintero como Candela, cocineras del palacio, entre otros.