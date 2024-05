Los precios inmobiliarios desglosados: las gangas en los pueblos cordobeses

La compra de una vivienda se ha convertido en misión imposible en la mayoría de los territorios de España. El precio por metro cuadrado se ha disparado en muchas zonas del país, como Madrid o Barcelona, y no es infrecuente encontrar en las grandes ciudades inmuebles que superan los mil euros por metro cuadrado, con una tendencia alcista que no va pareja a la subida de los sueldos. En el caso de Córdoba también nota, aunque en menor medida, la crecida de una burbuja inmobiliaria que no para de hincharse, y los precios de alquiler y compra de vivienda también están en línea ascendente.

Ante este panorama, los pueblos se erigen como una opción gracias a contar con unos precios mucho más bajos. Te contamos cuáles son los pueblos de Córdoba donde es más barato comprar una vivienda.

El precio de la vivienda en Córdoba

Según los últimos datos de Tinsa, el coste de la vivienda sumó su décimo año consecutivo de subidas. En 2023, este alza estuvo marcado por la subida de los tipos de interés. Concretamente, el informe ha señalado que los precios de compraventa de viviendas subieron se han encarecido un 8,7% respecto a 2022.

Un joven mira precios de viviendas en Córdoba. / MANUEL MURILLO

A nivel nacional, el informe apunta a que en el primer trimestre del año la vivienda se encareció un 3,5% interanual, en el segundo un 3,6%, en el tercero aceleró su incremento al 4,5% y en el cuarto se situó en el 4,2%, confirmando una estabilización de los precios. No obstante, según la misma fuente, esta subida es menor que en 2022, cuando se encareció un 7,4%, la mayor desde 2007, cuando esta rozó el 10%.

Volviendo a los datos de Tinsa, estos señalan que el precio del metro cuadrado en Córdoba capital se encontraba al cierre de 2023 en 1.612 euros, lo que se traduce en que un piso de 90 metros cuadrados tiene un coste de unos 145.000 euros. Otros portales inmobiliarios como Fotocasa o Idealista cifran el precio alrededor de los 1.500 euros.

¿Dónde es más barato hipotecarse?

La provincia de Córdoba, en especial los municipios más pequeños, cuentan con unos precios mucho menores que la capital, de los cuales muchos de ellos se sitúan entre los más baratos del país. Según el portal inmobiliario pisos.com, la localidad donde es más barato adquirir un inmueble es Mota del Cuervo (Cuenca), donde el precio del metro cuadrado se encuentra en 286 euros de media. El segundo es Peñarroya-Pueblonuevo, donde si quieres comprar una casa sabrás que de media pagarás 300 euros por metro cuadrado.

Imagen de archivo del municipio de Peñarroya. / CÓRDOBA

Otro de los 'marketplace' por excelencia para este tipo de operaciones, como es Idealista, publicó a inicios de 2023 su ránking de localidades más asequibles. Este se encontraba liderado por el municipio toledano de Alcaudete de la Jara, donde se piden de media 284 euros/m2. No obstante, el podio tiene un marcado acento cordobés, con la presencia de Belmez y Fuente Obejuna en segunda y tercera posición (ambos con un precio medio de 352 euros el metro cuadrado y que, además, los coloca como los más económicos de Andalucía.