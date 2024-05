La alcaldesa de Palma sobre las carencias del centro de salud: "No hay médicos de familia en la bolsa"

La delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, ha mantenido una reunión con la alcaldesa palmeña, Matilde Esteo, y con los portavoces de los grupos políticos municipales (por el PP, Antonio Martín; por el PSOE, Alejandro Marco, y por IU, Ana Ramos) a petición de la oposición en una moción elevada al pleno del pasado mes de abril, ante la preocupación sobre la atención primaria en el centro de salud.

Desde el equipo de gobierno, del PP, la alcaldesa explica que actualmente el centro de salud de Palma del Río cuenta con 7 médicos de 13 plazas en propiedad. "El problema es circunstancial --afirma--, hay una baja paternal, bajas maternales y una incapacidad laboral por accidente in itinere, más una reducción de jornada". Ante este escenario, la regidora señala que el problema está en que la administración cubre las bajas por bolsas y que "está vacía, no hay médicos de familia en la bolsa".

Pendiente de la oferta pública de empleo

Esteo ha adelantado también que a partir del 13 de mayo el centro de salud "va a atender en consulta de médicos de familia a los pacientes en horario de mañana, con el fin de que sea más atractivo venir a Palma en horario de mañana, no venir por la tarde". También apunta que se está pendiente de la oferta pública de empleo prevista a mediados de junio. No niega que la situación es complicada, pero al mismo tiempo destaca que "ha existido total transparencia en la reunión con Salud", y añade que, junto a la delegada, han estado desde el gerente del Distrito Sanitario al director de Enfermería y el responsable de Recursos Económicos.

Por otro lado, la regidora apunta que ha planteado a la administración el retraso en las citas médicas, que está en 20 días, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de adecentar los exteriores del centro de salud, que Urgencias necesita un triaje y que exista confidencialidad con el celador en el puesto de urgencias.

Mejorar las condiciones laborales de los médicos

Desde la oposición, PSOE e IU no vuelven con la misma percepción. Desde el PSOE, Alejandro Marco, señala su "sensación de impotencia por la ausencia de avances ante la tremenda situación en la que se encuentra el centro de salud". Además, apunta como agravante que "hay que ir de forma presencial a pedir cita en el mostrador". Marco indica que en la reunión han argumentado, en la línea de los sindicatos médicos, que hay que mejorar las condiciones salariales de los médicos que vienen a Palma del Río para "tratar de retenerlos".

El portavoz socialista añade que, al no existir una bolsa de médicos para sustituir las bajas, nuestra aportación ha sido que "hay que dirigirse a una instancia superior, directamente a la Consejería de Salud, que tiene la potestad de mejorar las condiciones laborales de los médicos en nuestra comunidad". Sobre algunas acciones, como reorganizar consultas con un médico en exclusiva para lo que llaman "consultas no demorables", dice que "consideramos que son parches". Al igual que IU, el PSOE lamenta que no se haya convocado a los profesionales sanitarios del centro de salud.

No pueden asentarse en la localidad

En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida, Ana Ramos, puntualiza "hemos tenido el escenario tan solo desde la perspectiva de la delegación de Salud". La portavoz subraya que "no es atractivo venir a Palma, habría que mirar a qué se debe". En su análisis precisa que "se debe a que son jornadas maratonianas, contratos precarios, temporales que hacen que nuestros profesionales no puedan ni siquiera asentarse". Por otro lado, valora de forma negativa que a partir del 13 de mayo los médicos de familia solo pasen consulta en horario de mañana.

Por último, en este encuentro no se ha abordado la situación del centro hospitalario, la delegada de Salud ha emplazado a una próxima reunión.