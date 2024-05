Iniciado el montaje de toldos en las calles comerciales del centro de Córdoba

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este lunes el montaje de toldos en varias calles comerciales del centro. La medida, que el año pasado no se pudo poner en marcha, pero que sí ha estado presente desde ejercicios anteriores, pretende paliar las altas temperaturas que se alcanzan en los meses de más calor en la ciudad, permitiendo un tránsito por sombra en vías de mucho uso y beneficiando, por consiguiente, al comercio de la zona.

De esta forma, desde este lunes y hasta el viernes 31 de mayo, la empresa Toldos San Pablo, adjudicataria de los trabajos, estará trabajando en la colocación de estos toldos que volverán a las mismas calles de siempre. Las infraestructuras de sombra se pondrán, por lo tanto, en las calles Cruz Conde, Manuel de Sandoval, Jesús y María, Ángel de Saavedra, Gondomar y Concepción.

La delegación competente del contrato no llegó ni en tiempo ni en forma el año pasado para sacarlo a licitación. Por aquel entonces, el alcalde, José María Bellido, anunció que se iba a empezar a trabajar para que este año no ocurriera lo mismo, y así ha sido. También anunció el regidor que se iba a trabajar para ampliar las zonas de sombra, algo largamente exigido por el comercio, aunque a esta máxima no se ha llegado. El comercio llegó a plantear también que los toldos fueran espacios publicitarios para poder cubrir los costes de su montaje.

Como ya explicó el Ayuntamiento hace unos días, esta medida busca dotar al espacio público de una mayor confortabilidad que potencie la presencia de personas y el tránsito peatonal, redundando así en una mayor afluencia al comercio local con el objetivo de animar y dinamizar el comercio cordobés, especialmente durante el verano.

Montaje de toldos en la calle Cruz Conde. / VÍCTOR CASTRO

Características de los toldos

El sistema de entoldado elegido es a base de toldos de lona microperforada de poliéster recubierta de PVC, fijos, sustentados mediante cables con tensores en sus extremos, formando ondas en sentido perpendicular a las fachadas. La adjudicataria del contrato ha sido Toldos San Pablo S.L. por un importe de 57.298,61 euros.