La Guardia Civil alerta de ocho preocupantes estafas en Córdoba

Cirujanos, abogados, militares retirados... Los falsos perfiles utilizados como cebo en las estafas amorosas más frecuentes suelen tener algo en común: aparentan ser personas interesantes, atractivas y con una buena posición económica.

De esta forma, durante meses o, incluso, a lo largo de años, consiguen embaucar a sus víctimas, aprovechando su vulnerabilidad, para sacarles el dinero. «Buscan si la persona tiene una necesidad», advierte Fran Cantón, uno de los integrantes del Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba. A través de las diferentes redes sociales, explican los agentes, localizan a las potenciales víctimas, indagan en sus vidas y contactan, finalmente, con ellas.

Este es tan solo un ejemplo de uno de los métodos que utilizan, en la actualidad, los ciberdelincuentes en la provincia. El equipo especializado de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba apunta a otros siete fraudes como estafas preocupantes que han tenido que enfrentar en distintos casos investigados a lo largo de los últimos tiempos: el del familiar en apuros, el Business Email Compromise (BEC), el phishing, la falsa venta de vehículos de segunda mano, los timos al vender por internet, el robo de WhatsApp y el fraude consistente en una oferta de trabajo que supuestamente remunera por dar likes en YouTube.

De hecho, volviendo al anterior ejemplo, uno de los sucesos más impactantes que han tenido lugar en lo que va de año en el país, que tuvo como víctima de una asesinato a dos mujeres y un hombre en Morata de Tajuña (Madrid), estaba relacionado con una estafa amorosa.

Auge de las ciberestafas

Atienda a estos tres titulares. Febrero, 2023: Los ciberdelitos se duplican cada año en Córdoba. Octubre, 2023: Crecen un 17% los delitos de estafa en Córdoba investigados por la Fiscalía. Noviembre, 2023: Córdoba, tercera provincia de España con más investigados por estafas en internet. De esta forma, Diario CÓRDOBA constató, a lo largo del año pasado, el auge de las estafas informáticas. Desde el Equipo @, aunque en estos momentos no pueden facilitar datos estadísticos, reconocen que, en la actualidad, se está dando una época de «crecimiento» aparejada al desarrollo constante de las nuevas tecnologías y que resulta «muy difícil frenar esa inercia».

Los equipos especializados en estafas informáticas de la Benemérita se crearon en octubre de 2021. Suponen el escalón superior a los puestos, donde cualquier persona puede interponer una denuncia, y anterior al Edite, el equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil. Es decir, tratan los incidentes, en la red, que más preocupan a los ciudadanos. Si el caso adquiere mayor dimensión, ya sea por cuantía económica o por el número de víctimas al que afecta, pasa al Edite o, siguiendo esa cadena, a la unidad central de Madrid.

Cuando se internacionaliza, pueden intervenir Europol y/o Interpol, pues la tela de araña de esta tipología delictiva suele extenderse a distintas ubicaciones.

Prevención y formación

Todas las estafas mencionadas se han detectado en Córdoba, recientemente, en más de una ocasión. Pero la lista de métodos empleados por los delincuentes puede ser interminables. Y, normalmente, unas pueden llevar a otras. Es el caso, por ejemplo, de las estafas amorosas, muy relacionadas con las falsas herencias. Estas se encuedran en las conocidas por los investigadores como estafas nigerianas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho evolucionar la actividad criminal. Del papel -sí, antes se hacían por carta- pasaron a los correos electrónicos. Luego, llegó la mensajería instantánea de las redes sociales. Y, ahora, la Inteligencia Artificial se abre como una peligrosa herramienta para maliciosas intenciones. De momento, aunque están al tanto de los problemas que empieza a dar, el Equipo @ de Córdoba no ha registrado ninguna relacionada con la IA.

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

La diversificación de los medios garantiza la complejidad, creciente, de los timos. Por este motivo, desde la Guardia Civil tienen claro que la mejor defensa empieza con la prevención. Y, para ello, dice Cantón, «es necesaria la formación de los usuarios».

Porque, además, el agente advierte de que los problemas que desencadenan no resultan exclusivamente económicos. Más allá de la pérdida de dinero o del posible endeudamiento de los afectados, que pueden llegar a pedir préstamos personales, las estafas pueden ser una causa de «rupturas sentimentales» y de «conflictos familiares».

Los últimos ejemplos de estas ocho estafas

«Mamá, papá, necesito dinero»

«Hola, papá, mamá, se me ha averiado el móvil, necesito que me hables a este teléfono». Aunque pueda parecer un inocente mensaje de socorro de un hijo, esta frase puede suponer el anzuelo de una de las estafas más habituales, actualmente, en Córdoba. Por algún aparente motivo de urgencia, el emisor acaba pidiendo dinero. Normalmente, se suele dar con familiares que residen fuera. Y, para evitar ser pillados, los ciberdelincuentes alegan no poder recibir llamadas telefónicas. El problema principal, la prisa. Ésta estafa es conocida como El familiar en apuros y, ante casos como el referido, la Guardia Civil recomienda realizar una llamada al teléfono real. Si esa persona contesta, estafa descubierta. No había problema alguno.

Las empresas, en el punto de mira

¿Tienes una empresa o trabajas para alguna entidad y has recibido una factura de un proveedor? ¡Cuidado! Podrías estar ante un intento de estafa. Se conoce como Business Email Compromise (BEC) y tiene como víctimas a las empresas. El método tiene su cierta elaboración. Los estafadores comprometen el email de una de las partes, revisan las conversaciones entre la entidad y sus proveedores y falsifican facturas para emitirlas, haciéndose pasar por las empresas. El número de cuenta -en algunos casos, también el certificado de titularidad- resulta modificado. También puede cambiarse el número de teléfono. Ante una situación así, lo recomendable es contactar con un teléfono de confianza de la empresa y consultarle el número de cuenta para comprobar que es correcto.

El engaño, en apenas un click

Pulsas en el link, accedes a la página web -todo parece normal-, introduces tus datos y... listo. Estafado. Es el más típico de los métodos para estafar en internet. El phishing -con la variante del smishing (vía SMS) como la más habitual- es una sencilla forma que tienen los ciberdelincuentes para hacerse con los datos personales de las víctimas. Normalmente, envían un mensaje haciéndose pasar por una conocida compañía o entidad (como un banco o una empresa de paquetería) y redirigen a los afectados a una web semejante a la real. Actualmente, este método se ha sofisticado y, en los SMS, logran modificar el teléfono para que parezca real. Ante los cada vez más habituales dobles factores de verificación (envío de un código por SMS), llegan a llamar para solicitarlo.

Más que el anuncio de un vehículo

Quieres comprar un coche de segunda mano, ves un anuncio en una web o en las redes sociales y picas. Tras la transferencia, no recibes el vehículo. Es una situación común, advierten desde la Guardia Civil, y lo peor de todo es que las víctimas de esta estafa no solo pierden dinero. Los interesados en el vehículo que no existe o, al menos, no se vende suelen compartir datos personales para realizar la transacción. Datos que, al caer en malas manos, pueden desencadenar distintos problemas. Ante un escenario como el descrito, El Equipo @ de la Guardia Civil recomienda andarse con ojo al hacer pagos por adelantado, no compartir documentos de identidad, confirmar que la otra parte, sea una persona o una entidad, existe o realizar los trámites con ayuda de una gestoría.

Precaución al vender algo por internet

Incluso al vender algo, una persona puede llegar a ser víctima de una estafa. De hecho, el Equipo @ de la Comandancia de Córdoba ha observado en la provincia un timo que consiste en lo siguiente: Una persona cualquiera se decide a vender algún producto de segunda mano -algo muy común en estos tiempos- en una plataforma. Entonces, los ciberdelincuentes aprovechan esa situación para ponerse en contacto e invitarles a que conecten por otro medio. De esta forma, les redirigen a una pasarela de pago a través de la cual acaban perdiendo dinero en vez de recibirlo. Contra este fraude, la Guardia Civil recomienda que, en ningún momento, se abandone la plataforma de pago o el servicio de mensajería en el que se estaba realizando, inicialmente, la operación.

El robo de WhatsApp y el riesgo aparejado

¿Quién no usa WhatsApp hoy en día? La aplicación móvil se ha convertido en un servicio de mensajería utilizado diariamente por millones de personas en todo el mundo. Y los estafadores lo saben. Es así de sencillo y preocupante: te roban tu cuenta y toman el control de las conversaciones. Con todo lo que eso conlleva. Para ello, los ciberdelincuentes introducen el número robado en otro terminal y tratan de darlo de alta en la aplicación. Antes, los estafadores deben sortear la verificación y, para ello, llaman a la víctima con el fin de obtener el código enviado. Al facilitarlo, el afectado pierde su cuenta, con todas las líneas de chat abiertas. Líneas que aprovechan para solicitar dinero. Por si fuera poco, el estafador tiene en su mano toda la información de esas conversaciones.

¿Dinero por dar 'likes' en YouTube?

Dinero rápido y fácil. Eso es lo que prometen ciertas ofertas de trabajo que, en teoría, consisten simplemente en dar likes en YouTube. Es el cebo de una trampa que persigue sacar el dinero a los incautos. Con ese fin, los ciberdelincuentes llegan, incluso, a remunerar a las víctimas en un principio. Normalmente, como precisan desde el Equipo @, con dinero de otros estafados. Posteriormente, para obtener uan ganancia mayor, los estafadores pueden pedir una transferencia que acaba nutriendo el botín. También resultan comunes, indican, las falsas inversiones, con contadores que simulan que el dinero sube como la espuma. La Guardia Civil tiene claro que, para evitar estas situaciones, hay que recordar que el dinero no se consigue de forma fácil ni rápida.

El amor, un punto de vulnerabilidad

El amor es un sentimiento maravilloso pero, a la vez, un punto de vulnerabilidad. Los estafadores lo saben y, por eso, traman artimañas para embaucar por redes sociales a sus víctimas y sacarles el dinero. En estos casos, los ciberdelincuentes crean falsos perfiles de personas atractivas y de buena posición económica que se interesan por alguna persona que han investigado para conocer su situación sentimental. Para viajar o para cualquier urgencia, piden dinero a las víctimas y ahí llega la estafa. Las variantes son múltiples. En ocasiones, están relacionadas con los timos de falsas herencias. La Guardia Civil recomienda evitar enviar dinero, asegurarse de la identidad de esa persona y, entre otras cosas, compartir las inquietudes con los familiares.