La Junta asegura que resolverá "con la mayor celeridad posible" los expedientes de las ayudas a La Cata

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz seguirá apoyando al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles tras aplazar la celebración de su Cata del Vino, prevista inicialmente para el mes de abril, pues "fue una decisión adoptada por unanimidad con la presencia de todos los miembros de la DO" y "no podemos más que respetarla".

Así lo ha expresado Fernández-Pacheco este jueves en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz en respuesta a la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana María Romero, quien ha preguntando sobre "qué eventos tiene previstos" el Gobierno andaluz para impulsar el sector, a la vez que ha lamentado "la falta de apoyo, de resolución y de rapidez de las ayudas de promoción de la Junta de Andalucía" para la mencionada cata.

Punto de encuentro

En este contexto, el consejero ha puesto en valor que la Cata del Vino Montilla-Moriles es "sobradamente conocida por todo el mundo porque es un evento que merece la pena" y la decisión del Consejo Regulador "no ha debido ser fácil", pues, según ha dicho, explicaban que la cata "tiene que tener una doble vertiente", pues "tiene que ser un acto lúdico, festivo y turístico, escenario también de lo mejor que Córdoba puede ofrecer al mundo", pero "también tiene que ser un punto de encuentro de potenciales clientes y de expertos en la materia del vino".

Según ha continuado Fernández-Pacheco, "esto último, la propia Denominación de Origen dice que en la celebración de la última edición no pudo llevarse a cabo". "Es cierto que cada denominación de origen tiene su plan de promoción y son ellos los que deciden libremente incluir una actividad u otra en función de lo que estiman que es mejor para sus intereses", ha subrayado.

Asimismo, el consejero ha recalcado que "actualmente están en tramitación los expedientes" de los últimos dos años, pues ya "se ha aportado toda la documentación", que "se está revisando, y se va a resolver con la mayor celeridad posible", pues, además, el vitivinícola es "un sector que también crea muchos puestos de trabajo".

"Creo que la Junta de Andalucía siempre ha apoyado la cata, igual que lo han hecho el Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba, que, por otra parte, es lo mismo decir que lo ha hecho la sociedad cordobesa en su conjunto", ha explicado Fernández-Pacheco, quien ha apostillado que "tenemos que respetar una decisión que es autónoma por parte del Consejo de Regulador" y "ayudar en todas las campañas de promoción" de la que, "sin duda, es una denominación de origen que es marca Córdoba, pero también marca Andalucía y marca España".