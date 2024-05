Natividad Adamuz, profesora titular de Didáctica de la Matemática, es la nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO). Durante su próximo mandato se plantea tres grandes retos, uno relacionado con la transferencia e investigación, también el cambio del edificio, o el compromiso del estudiantado con su formación.

-¿Cuáles son los grandes retos que plantea en su programa?

-Tenemos tres ejes importantes, queremos avanzar en la proyección de la Facultad en la transferencia y de investigación, nos gustaría que el tejido social de Córdoba y la provincia conociera todo lo que se está haciendo e investigando, y que seamos un centro de referencia para esos colectivos sociales. Por otro lado, también la transformación del edificio, realmente nuestros laboratorios son nuestras propias aulas, entonces tenemos que seguir con esa transformación que no solo será a nivel de espacios, también de forma pedagógica. Por último, hay que reforzar y trabajar el compromiso del estudiantado con su formación, consideramos que se están preparando para unas profesionales muy sensibles para la sociedad, y por eso deben ser conscientes de esa responsabilidad y el compromiso que tienen que mantener.

-¿Y cuáles son las necesidades más urgentes de la Facultad?

-Quizás la relacionada con el espacio, se nos queda chica la Facultad. Estamos usando desde hace un tiempo el Aulario Menéndez Pidal, pero estas instalaciones no tiene el tipo de aulas que nosotros queremos. Una de las cosas que nos planteamos, y lo llevamos en el programa, es la ampliación del edificio, algo que nos gustaría proponer seriamente al Rectorado. Va a ser una ampliación muy pensada en el modelo de Facultad que queremos. Aquí contamos con unas titulaciones que necesitan de aulas específicas: música, laboratorios experimentales, laboratorios de psicología, aulas para las didácticas específicas como matemáticas... Esa ampliación sería basada en las necesidades concretas que tenemos para poder impartir clases con más calidad e investigar también con espacios más apropiados.

-Las titulaciones de esta Facultad son muy reclamadas, ¿se plantean algún cambio en su oferta educativa?

-Las cuatro titulaciones que tenemos en el centro son muy demandadas, tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes que vienen como primera opción, las notas de corte ya lo dicen. La única que se quedaba en un 5 últimamente ha sido el itinerario bilingüe de Educación Infantil. Y, de hecho, viendo un poco que no era demandado por el estudiantado, y que luego las salidas profesionales tampoco eran tan claras porque la educación pública no está apostando por el bilingüismo en la etapa de infantil, hemos decidido que a partir del próximo curso no se oferta como un itinerario distinto.

Natividad Adamuz en la Facultad. / Manuel Murillo

-¿Cuál es la situación actual del alumnado, y por qué se debe reforzar el compromiso con su formación?

-Estamos detectando un cambio de tendencia, por ello llevamos en el programa este compromiso del estudiantado con su propia formación. Creo que cuando llegan en primero no todos son conscientes de la importancia de las profesiones para las que se están preparando, que son muy sensibles para la sociedad. Esta es una de las cuestiones en las que nos gustaría trabajar, no solo reforzar su propia formación, también trabajar en el compromiso ético y profesional que conllevan las profesiones para las que se están preparando.

-¿Cómo afectará la baja natalidad, la supresión de aulas o la situación de la escuela pública a los futuros docentes?

-En cierta medida, va a depender de la política que se tome con estas situaciones, por ejemplo, la baja natalidad podría ser un momento magnífico para bajar ratio en los colegios públicos, entonces, si en vez de contar con menos profesorado porque hay menos estudiantes, aprovechamos y mantenemos la plantilla que hay, pero bajamos la ratio, pues estaríamos garantizando una mayor calidad en la formación de la etapa obligatoria. Pero eso va a depender de las directrices que se tomen a nivel político. Nosotros, evidentemente, formamos a nuestro estudiantado desde la convicción de que la escuela pública tiene que ser la garantía para una sociedad con igualdad de oportunidades.

-Como dice, son titulaciones muy sensibles para una sociedad que cada vez está más concienciada de la salud mental, ¿no es así?

Así es, la psicología es una profesión muy necesaria, el título de psicología es lo que necesitas para acceder al máster de psicología sanitaria, que es con el que luego podrías ejercer como psicólogo sanitario, pero que también hay otros muchos ámbitos de actuación profesional para los psicólogos. Por eso, tenemos que pensar que formamos a nuestros estudiantes de la mejor manera posible para que luego salgan a continuar su formación en base a cualquier decisión que vayan a tomar el resto de su vida, intentamos transmitir que esto es solo un inicio de su formación, podríamos decir que es su formación inicial para la profesión a la que se van a dedicar, pero luego necesitan una formación permanente a lo largo de toda su vida profesional, eso es algo que en estas cuatro profesiones tienen que saber que van a tener que mantenerse formándose toda su vida.

