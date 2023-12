La inspección técnica de edificios en Córdoba, a la espera de una renovación

Córdoba sigue a la espera de una renovación de la norma que gestione y actualice la inspección técnica de edificios, una especie de ITV que tienen que pasar los edificios que tengan más de 50 años. La ciudad lleva años y años prorrogando plazos, pendiente, al menos hasta hace poco, de una nueva ordenanza que incluso llegó a pasar de forma inicial por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). El texto se denominaba Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de Edificaciones (Ocrer) y primero se adaptó a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y luego a la sí vigente Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía).

Desde Urbanismo no han concretado si la tramitación de esa nueva ordenanza sigue en marcha o, si, por el contrario, se optará por usar otra fórmula jurídica que permite la propia ley Lista. Esa forma jurídica la cuenta el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, que asegura que a principios de este mismo mes, fue la propia Gerencia la que habló de desechar la ordenanza y optar por una instrucción. "Los técnicos consideran que la ordenanza era necesaria porque no había otra legislación. Ahora que el reglamento de la Lista ha sido muy detallista en cómo regular las obligaciones de control de calidad y demás del edificio, consideran que solamente hace falta usar el reglamento y poner en marcha una instrucción o una figura similar, sin categoría de ordenanza", detalla De Gracia.

El Movimiento Ciudadano está, por lo tanto, a la espera de que se redacte el informe que valdría para que el presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, firmara la instrucción. De Gracia entiende que la Lista regula por sí misma esas inspecciones, pero también apostilla que la norma es autonómica, y que se precisa que baje hasta lo local para abordar la realidad de una ciudad como Córdoba.

Prórroga

En juego entra también que el 31 de diciembre cumple la última prórroga de plazos. Lo que dice en este sentido el Movimiento Ciudadano es que, aunque no se prorroguen los plazos de la ordenanza vigente, al existir esa norma superior que es la Lista, no se podría exigir el cumplimiento a quienes deban hacer las necesarias inspecciones. «Queremos que no se tome decisión que obligue de forma inmediata a miles de viviendas a ponerse deprisa y corriendo a esto», incide el presidente del CMC.

Ayudas

Junto a ello, el Movimiento Ciudadano entiende que habrá que poner en marcha, y esto es algo que desde Urbanismo sí se ha confirmado en otras ocasiones, unas ayudas económicas que financien, primero, las inspecciones en sí, y segundo, las obras de rehabilitación que tuvieran que hacer si así se determina.