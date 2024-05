Ibiza-Córdoba CF | Un duelo de alto rango por la segunda plaza en Primera Federación

Se antoja casi una obviedad que buena parte del devenir del Córdoba CF en las próximas semanas, tanto a nivel deportivo, emocional como en lo relativo a la inminente fase de ascenso, pasa por escapar con buena nota de la visita al Palladium Can Misses del Ibiza este sábado (19.00 horas, FEF TV), con motivo de la penúltima jornada de la Liga regular en el Grupo 2 de Primera Federación. Ahí se la juegan los de Iván Ania, que si bien andan con el objetivo de atar el segundo puesto prácticamente encarrilado -solo necesitan un punto de los seis que restan en el calendario-, que no apalabrado, se les mantiene entre ceja y ceja el propósito de dar por zanjado el debate y empezar a enfocarse, a falta de la última prueba doméstica -con el Algeciras-, en su empresa de dar el salto de categoría durante el play off que se avecina.

Y es que a medio camino parte dicha idea. Un empate sería válido para dejar al cuadro blanquiverde como cabeza de serie matemático de cara al segundo tramo de la campaña, independientemente de lo que hagan el resto de perseguidores, reducidos a uno tras el empate del Málaga ante el San Fernando fechas atrás, que certificó, como mínimo, el tercer puesto para el club cordobés. Solo el bloque ibicenco, en esa línea, se mantiene con potestad para discutir la ventaja ribereña, ubicada en seis puntos de distancia y pendiente de una carambola algo enrevesada para abandonar el segundo peldaño del podio.

El oponente, armado y renovado

Le tocará ganar todo lo que le queda, ante el Córdoba CF y a domicilio frente al Recreativo de Huelva -que también podría jugarse el pase a la fase de ascenso en su despedida-, por tanto, a un conjunto pitiuso que todavía no renuncia al sueño de la segunda plaza. Los de Onésimo Sánchez llegan lanzados al pulso de este fin de semana, el tercero del vallisoletano en su banquillo, que desde su desembarco para relevar a Fernández Romo al frente del cuerpo técnico ha conseguido aportar otro aire a una formación en horas bajas.

El estreno del ex del Atlético Baleares se saldó con un punto y una notable mejoría -pese a cierta escasez en el juego- frente al Real Madrid Castilla en la pista celeste, sin goles (0-0). Aquella cita hizo las veces de adaptación y puente entre ambos técnicos, con la posterior prueba de la agenda, frente al Castellón en el Municipal de Castalia, como punto de inflexión una vez asentadas las bases del renovado Ibiza. Goleó, se gustó e incluso sorprendió en mitad del alirón del campeón el club insular durante la pasada jornada (1-3), precisamente, conquistando un escenario inexpugnable como el feudo orellut -solo habían ganado los cordobeses y empatado el Ceuta- para mandar un aviso a navegantes: han vuelto a su mejor versión.

Su trabajo también les ha costado. La mala dinámica que forzó el cambio de cromos en la dirección había dejado números inquietantes, después de tan solo embolsarse diez puntos entre los 36 más recientes que se habían disputado. De la vigesimotercera a la trigésimocuarta muesca del calendario se prolongó la racha, con únicamente dos victorias de inciso, consecutivas, ante el Baleares y el Melilla, antes de reconducir la línea -o empezar- hace apenas dos semanas. De ahí también acabaron descolgándose del pulso por el liderato que hasta el ecuador de la segunda vuelta mantenían con los castellonenses.

Los futbolistas del Ibiza celebran uno de sus goles en Castalia ante el Castellón. / UD IBiza

En cuanto a su plantel, del mismo modo, Iván Ania ya avisó de los peligros de una estructura específicamente armada para regresar a Segunda División después de su descenso de la anterior temporada. No se fía, y con razón, el preparador asturiano de la horda de talentos que aglutinan los baleares en su esquema, con nombres de calado como Álex Gallar, Unai Medina, Fausto Tienza, Eugeni, Soko, Rubén Díez, Javi Jiménez u Obolskiy -entre otros-, o incluso, en última instancia, la ahora incorporación del veterano guardameta René Román -libre, de 40 años-, llegado para potenciar la maltrecha portería celeste de cara a lo que resta de temporada.

Sensaciones blanquiverdes

En clave cordobesista, la realidad es otra. A tiro de piedra permanece asegurar el único objetivo que prácticamente resta por delante -acabar como segundo clasificado-, más allá de también culminar la campaña colgándose el cartel del mejor visitante del Grupo 2, que quedaría certificado con un triunfo en Can Misses. En lo demás, la gran fijación actual del Córdoba CF es dar carpetazo al primer tramo del ejercicio con buenas sensaciones. Un indudable revulsivo, así, supondría el asalto al fortín ibicenco en la visita de este sábado, como continuidad a la tendencia dibujada desde la pasada goleada al Atlético Sanluqueño (3-0), además, como buena forma de reconfortarse después del descalabro en Granada, última salida hasta la fecha.

Buscarán marcharse con buen sabor de boca los de Iván Ania a la concentración improvisada durante la antesala del adiós liguero, en la próxima semana, en la que la primera plantilla se desplazará a Montecastillo para vivir un pequeño stage de conjura, con vistas tanto a la despedida en El Arcángel frente al Algeciras como a la fase de promoción que arrancará apenas unas fechas después.

Por tanto, cerrar con buena letra se ubica entre las principales intenciones blanquiverdes durante este cierre liguero, en el que aterrizan habiendo encajado sus dos únicas derrotas de la segunda vuelta entre los últimos cinco encuentros saldados.

Kuki Zalazar presiona a Diarra durante la sesión de este viernes. / CCF

A vueltas con la defensa

El equipo viajócon un ojo posado irremediablemente en la enfermería, concretamente en la situación de José Antonio Martínez. No llegará previsiblemente el central onubense al pleito con el Ibiza, tras sufrir ciertas molestias durante el compromiso ante los sanluqueños, en el que tuvo que ser sustituido al descanso, y acusarlas repetidamente de nuevo a lo largo de la presente semana de trabajo, en la que no ha podido ejercitarse con normalidad junto al grupo. De esta forma, todo apunta a que el palmerino será baja en el plan frente al tercer clasificado, aunque presente en la expedición para evaluar su disponibilidad -o no- a última hora.

Sin el ex del Dallas FC, de este modo, tocará rearmar la defensa titular de la ocasión. En los costados no se moverán José Calderón ni Carlos Albarrán, tampoco lo hará Adrián Lapeña, mientras que Matías Barboza cuenta con todas las papeletas para volver al once. En la medular también se espera una apuesta continuista, manteniendo la dupla formada por Diarra e Isma Ruiz para enganchar, seguidamente, con Kuki Zalazar en la mediapunta. Para el tridente podría repetirse el mismo dibujo empleado con los gaditanos, dejando a Alberto Toril en punta con Carracedo y Adilson Mendes como escuderos.

Tampoco se contempla como una opción real la idea de especular con los futbolistas al borde del ciclo de amonestaciones. Tanto el propio Zalazar, Toril, Carracedo como Carlos Marín, así, se encuentran a una única tarjeta amarilla de la sanción -de verla ante el Algeciras se perderían el primer cruce de la fase-, aunque sus servicios se esperan sin mayor contingencia en esta jornada. De cara a la final, eso sí, desde el banquillo cordobesista ya se ha confirmado la posibilidad de acabar reservando a alguna -o varias- de dichas piezas.

Alineaciones probables

Ibiza: Reynet, Unai Medina, Escassi, Pepe Sánchez, Javi Jiménez, Eugeni, Olabe, Álex Gallar, Rubén Díez, Suleiman y Cedric Omoigui. Córdoba: Carlos Marín, Albarrán, José Calderón, Lapeña, Matías Barboza, Diarra, Isma Ruiz, Kuki Zalazar, Adilson, Carracedo y Toril. Árbitro: David Cambronero González (Comité Castellano-manchego) Campo y hora: Can Misses (sábado, 19.00 horas, FEF TV)

Suscríbete para seguir leyendo