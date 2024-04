El PSOE exige a Bellido que frene "la descomposición" de las Cruces de Mayo de Córdoba

El PSOE de Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, que ponga freno "a la descomposición" que a su juicio vive la fiesta de las Cruces de Mayo de la ciudad y que se ha hecho más evidente en el año de su centenario. "Hasta aquí la broma de las cruces de mayo", ha espetado la concejala socialista Mamen González. La edil ha criticado, además, que el alcalde "improvisara una salida rápida para enmendarle la plana a su concejal de Fiestas", Julián Urbano, que había dicho apenas unas horas antes que "no" era necesario hacer ningún ajuste en las cruces. La edil del PSOE ha subrayado el hecho de que Bellido tuviera que salir después a corregir esa afirmación y asegurar que después de las fiestas se convocará una comisión para reflexionar sobre la deriva de la cita especialmente en determinados puntos del casco histórico como Santa Marina o el Bailío.

Asimismo, aunque ha aplaudido que la Policía Local multe las conductas incívicas o ilegales, como miccionar en la vía pública o hacer botellón, González ha animado al equipo de gobierno a tomar medidas "preventivas" para hacer cumplir las normas.

Por otro lado, el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba quiere llamar la atención sobre el daño que las aglomeraciones y las conductas incívicas hacen al patrimonio cultural e histórico de la ciudad, como ha quedado demostrado este año en la plaza del Potro y en las pintadas que algún vándalo hizo en la fuente. "No se ha hecho nada para impedirlo", ha dicho la edil.

La concejala del PSOE Carmen González, en el salón de plenos. / CÓRDOBA

Barras sin cruz

Por otro lado, los socialistas han denunciado que este año se haya permitido la instalación de "pseudocruces" o barras sin cruz en los mismos días en que se celebran las cruces. Se da la circunstancia, ha recordado González, de que ese colectivo se había dejado fuera de concurso al no haber logrado obtener en las dos ediciones anteriores la puntuación mínima. El PSOE entiende que si se premia a quien ha incumplido las bases, el resto de participantes tendrán la tentación también de hacerlo o de llegar a la conclusión de que no merece la pena. "Si permitimos eventos festivos con barras. ¿qué le estamos diciendo al resto?", ha reflexionado la concejala para quien las cruces no pueden ser la excusa de un casco histórico en fiesta continua.

Por último, según González, mientras se permiten estas "irregularidades" son cada vez "más trabas" las que se les imponen a las cruces que cumplen. "Las Cruces de Mayo necesitan un replanteamiento", ha afirmado la edil que también piensa que el Ayuntamiento está dejando solas las cruces en esta lucha y a los vecinos, que pese a denunciar el "efecto cárcel" de zonas como la plaza Conde de Priego hayan recibido de respuesta "lo que no ha pasado en 40 años, no va a pasar ahora".