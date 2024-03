Las obras en la terminal del aeropuerto de Córdoba limitan su actividad hasta junio

La Plataforma Aeropuerto Ya ha denunciado en un comunicado las limitaciones técnicas impuestas al aeropuerto de Córdoba desde enero de este año que, en su opinión, "tiran por tierra el trabajo promocional llevado a cabo por las administraciones local, provincial y regional" y el de la propia AENA para atraer aerolíneas a la ciudad. En concreto, se establecen tres restricciones en el aeródromo: a operaciones nocturnas, al tráfico instrumental no autorizado y a las aeronaves comerciales de pasajeros más pesadas de 15 toneladas, excepto vuelos de estado y medicalizados.

Fuentes de AENA han informado a este periódico en respuesta a estas quejas de que "se trata de las limitaciones normales que se requieren en este momento para el desarrollo de las obras de ampliación de la terminal". Asimismo, señalan que las restricciones se mantendrán hasta que concluya la intervención. "Cuando la terminal esté operativa, se levantantarán las limitaciones, algo que prevemos que sea posible en el mes de junio", añaden.

La plataforma se quejaba en su comunicado de que AENA "no ha dado ninguna explicación a estas limitaciones, que transmiten el mensaje de que no se pueden acoger vuelos comerciales, mientras que si es para uso de la clase política la limitación no existe".

La plataforma se queja de que aún no han recibido respuesta sobre su propuesta de denominar el aeropuerto con el nombre del pintor Julio Romero de Torres, al tiempo que celebran la buena noticia del derribo del hangar en el aeropuerto, "por su implicación sobre la seguridad de los trabajadores y usuarios del aeropuerto", aunque lamentan que no haya ninguna propuesta sobre el uso que tendrá esa parte del aeropuerto.

En la misma línea, demandan la creación de una terminal de carga para acoger vuelos de mercancías, terminal "que no requiere cde grandes inversiones y que permitiría la llegada de operadores y la creación de empleos en el sector de la logística aérea".

Ayuntamiento de Córdoba

El gobierno municipal de Córdoba, por su parte, ha solicitado este miércoles la “convocatoria urgente” de la Mesa del Aeropuerto para evaluar los boletines que recientemente ha publicado AENA en los que “parece que se anuncian restricciones de vuelos para el aeropuerto de Córdoba”. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, traslada la “honda preocupación del gobierno local” tras conocer la información inicial a la que se ha tenido acceso de que AENA puede plantear que el aeropuerto de Córdoba sería una instalación “cerrada a operaciones nocturnas” y que se limitaría considerablemente el tráfico comercial.

“De ser ciertas, estas limitaciones comerciales supondrían un duro golpe al desarrollo comercial del aeródromo cordobés y supondría un revés importante al trabajo conjunto desarrollado por distintas administraciones para atraer vuelos comerciales a Córdoba, fundamentalmente Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Córdoba”, apunta.

Torrico reitera que urge convocar la Mesa del Aeropuerto por parte de la Subdelegación del Gobierno y que se convoque un encuentro para que “se aclare la información respecto a las limitaciones y restricciones que aparecen en los documentos que hemos conocido por parte del Ministerio de Transportes y la propia AENA”. El portavoz del gobierno local considera que “sería gravísimo que AENA impusiera limitaciones y restricciones que afectarían de lleno a la operatividad de los vuelos comerciales en el aeropuerto de Córdoba”.

“Vamos a seguir trabajando para que haya vuelos comerciales como los ya cerrados que nos conectarán con Baleares y Canarias; y que pueda ampliarse con más líneas para que lo que es imprescindible que se eviten restricciones que impiden el crecimiento del aeródromo cordobés”, concluye.