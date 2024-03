Las Palmeras y El Brillante, dos caras de la misma Córdoba, se cuelan en el pleno

Las Palmeras y El Brillante son dos caras de la misma ciudad, Córdoba. Ambos barrios han ocupado hoy unos minutos en el salón de plenos, donde la Corporación municipal celebra la sesión ordinaria del mes de marzo. Sendos asuntos han llegado en forma de moción política: Las Palmeras a petición del PSOE, y El Brillante, de Vox. Curiosamente, las dos mociones ya se habían aprobado en términos muy similares en plenos anteriores, en más de una ocasión. Convendría señalar que las mociones no son vinculantes, es decir, que aunque el equipo de gobierno las apruebe no hay obligación expresa a cumplirlas. Es más, decaen en cada mandato, de modo que lo que apruebe la actual Corporación no obligará a la siguiente. Así las cosas no es de extrañar que lleguen al Pleno cuestiones que ya se habían debatido e incluso aprobado antes.

Las Palmeras

Es el caso de la moción que el Pleno de Córdoba ha aprobado hoy de manera unánime sobre el barrio de Palmeras. El PSOE ha querido que el gobierno de José María Bellido rescate y dote de presupuesto el plan integral de Palmeras que redactaron los vecinos de este barrio de la capital cordobesa en 2017 y que la Corporación municipal aprobó en Pleno en enero de 2018, siendo alcaldesa Isabel Ambrosio. Los socialistas, que lamentan que no se haya aplicado dicho plan en este tiempo, han tenido que modificar la redacción inicial de su moción, en la que pedían a la Junta de Andalucía que diera marcha atrás en su decisión de cerrar dos de los tres colegios del barrio. Para obtener el apoyo del PP la moción aprobada pide ahora a la administración andaluza en colaboración de las administraciones públicas competentes, a que "se aborden nuevos modelos educativos asociados a los centros escolares del barrio (FP Básica, ESO, Comunidades de aprendizaje, etc.) y así mantener la actividad educativa y formativa en los centros escolares del barrio, en diálogo con la comunidad educativa y vecinal y evaluando sus efectos según los objetivo del plan integral Palmeras". Al gobierno municipal también se le pide realizar las gestiones necesarias para que ,equipamientos cerrados desde hace años en el barrio, como El Pedal, puedan dar el servicio que necesitan los vecinos.

Dos deportistas pasan delante del colegio Alfonso Churruca, en la barriada de Las Palmeras. / A.J. GONZÁLEZ

Por otra parte, en la moción aprobada hoy se insta también a la Junta de Andalucía a que, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), reforme, arregle, rehabilite y adecúe tanto las viviendas como los espacios comunes de su titularidad y que vigile que las viviendas se entreguen a las familias en perfecto estado.

Por último, en la moción se insta al Gobierno de España para que a través de los ministerios correspondientes y a la Junta de Andalucía para que en el ámbito de sus competencias, articulen los mecanismos de financiación necesarios (Next Generation, FSE+, FEDER, FEAD, etc) para que las entidades locales puedan desarrollar directamente los proyectos que vertebren e integren actuaciones de inclusión social en zonas desfavorecidas.

El Brillante

La moción del Brillante se aprueba después de que se hayan registrado varios robos violentos en domicilios de esta barriada, pero entre los acuerdos no solo se pide el incremento de la seguridad, que fundamentalmente dependen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sino también se exige al gobierno local mejoras en las infraestructuras, la limpieza y el transporte. En concreto se comprometen a diseñar un plan integral de actuación que sirva de manera simultánea para planificar las principales necesidades del distrito en los próximos años.

Actuaciones muy concretas

Asimismo se pide crear un equipo de trabajo para la elaboración de un plan Integral de actuación en el distrito que incluya arreglo de viales y acerados, reordenación del tráfico adaptado a la nueva realidad de la zona y optimización del transporte público, con un cronograma de su ejecución.

La moción aterriza en actuaciones concretas, que serán de fácil fiscalización por la ciudadanía, como el vallado de la zona verde bajo el Parador de la Arruzafa (calle Espino Negro) para poder cerrarla por la noche como se hace con otras zonas, evitando así situaciones de inseguridad y botellones; enviar efectivos de Policía Local a los cruces de la carretera de Calasancio y Escultor Fernández Márquez con la avenida del Brillante y a Cruz de Juárez a las horas de entrada y salida de escolares; o la retirada de maleza de la rotonda de Sansueña y asfaltado de la calle con reposición de marcas viales.

Además se pide mayor limpieza y mantenimiento de los parques de la calle Cursillos y del de la Carretera de las Ermitas; estudiar la reincorporación de las paradas de calle Cursillo-Maestre Escuela-Huerta de Hierro-Castilleja a la línea número 11; y terminar el asfaltado y acerado de la avenida del Brillante, de la calle Poeta Emilio Prados y el asfaltado, acerado y señalización de la calle Portocarrero desde el Brillante hasta Alcalde Guzmán Reina,