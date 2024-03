¡Esto es la guerra!

En la semana de las mujeres, el único consenso que los partidos políticos (excepto Vox, of course) mantenían cogido por pinzas ha saltado por los aires en el Parlamento andaluz. La campaña de rotulador gordo en la que el PSOE le da la vuelta al lema feminista contra la Manada («Hermana, yo sí te creo») para personalizarlo en el presidente andaluz («Moreno Bonilla, yo no te creo»), al que acusan de «machacar» los derechos de las mujeres, ha irritado sobremanera al PP que habla de «fechoría» y de «vileza». A la postre, ha impedido por primera vez que haya una declaración conjunta sobre el 8M en Andalucía. Según datos del PSOE, su campaña ha llegado a más de medio millón de personas, por lo que entienden que ha cumplido su cometido aunque los diputados andaluces hayan quedado de barro hasta las cejas. Las feministas tampoco exhibieron unidad en todos sitios ni acudieron a las marchas del 8M bajo el paraguas de una misma pancarta.

En Córdoba, sí marcharon unidas un año más --enhorabuena-- y en Capitulares se leyó un manifiesto conjunto. La lectura no fue óbice, eso sí, para que los socialistas le echaran en cara al alcalde «subvencionar con hasta 78.000 euros entidades antiabortistas», y «posturear» por presumir de Córdoba como ciudad feminista, al tiempo que declarar la ciudad con el título de «provida», tal y como acordó el Pleno.

Llegado directamente desde Bucarest, recibimos el viernes al líder de los populares Alberto Núñez Feijóo, que ha reunido en Córdoba a sus barones y baronesas autonómicos y a su comité director para hacer ejercicios espirituales en la Sierra. Los populares han mantenido un retiro de lo más monacal para diseñar su estrategia militar de las próximas semanas con el telón de fondo de la amnistía y el caso Koldo. Este último ha resucitado el fantasma de la corrupción con dinero público en España, un tema recurrente en el top de cuestiones que preocupan a los españoles como recoge mensualmente el Barómetro del CIS, y que incluye las subtramas habituales de la picaresca patria, desde el Lazarillo de Tormes a los burdeles de la Faffe, pasando por los trajes de la Gürtel con marisquería de cabecera incluida. Para qué brindar con vino, si podemos hacerlo con percebes.

Foto de familia de los barones del PP junto a Feijóo ante una de las puertas de la Mezquita Catedral de Córdoba, en una imagen subida la noche de este viernes al perfil del líder popular de X (antes Twitter). / CÓRDOBA

El caso que investiga el pago de comisiones por la compra de mascarillas y test en lo peor de la pandemia ha tenido ya dos apuntes cordobeses: la aparición en el sumario de Cristian Corvillo, un militante socialista bien relacionado con José Luis Ábalos y el propio Pedro Sánchez del que fue chófer ocasional en la época de las primarias socialistas, por participar en varias empresas de Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor de la trama; y la detención de un guardia civil también implicado en el chanchullo en su casa familiar ubicada en Córdoba.

El enrarecido clima político nacional --de la amnistía ya ni hablamos-- ha tenido su trasunto en el Ayuntamiento, donde desde hace dos semanas el Partido Socialista no deja pasar un día sin sacar contratos públicos del PP y deslizar sobre ellos la sombra de la duda. Han exigido información sobre todo el material sanitario comprado en la pandemia y han cuestionado varios pliegos para la compra de mascarillas, otro de test que adquirió Sadeco y tres contratos más de mantenimiento de colegios y accesibilidad que se adjudicaron a una de las empresas investigadas en el caso Infraestructuras. El PSOE ha dicho que llevará estos tres últimos contratos a la Fiscalía.

El gobierno municipal ha respondido a cada una de estas insinuaciones negando la mayor y, en el caso de los contratos de Infraestructuras, ha encargado un informe al letrado jefe de la asesoría jurídica para defender la legalidad de los procedimientos. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha retado al PSOE a ir a ver al fiscal y ha amenazado con acudir también a los tribunales para defenderse de «las calumnias» vertidas por los socialistas. ¡Esto es la guerra!

Finalizaremos la crónica con ecos (esperanzados) de sociedad. Esta semana regresó a Capitulares, después de 8 años y una estancia en prisión, Rafael Gómez, Sandokán, para preguntar: «¿Aquí qué se debe?» No sabemos si pagará, pero ya saben que la esperanza es lo último que se pierde.