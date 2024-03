Hurtado insiste con los test del covid de Sadeco pese a las explicaciones del gobierno local

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, no cesa en sus críticas a la adquisición de test de covid por parte de Sadeco durante la pandemia e insiste en denunciar el precio al que se compraron esas pruebas. Así, en una nota de prensa, Hurtado vuelve a preguntar al gobierno local de José María Bellido por qué Sadeco contrató pruebas covid supervisadas por personal médico, en lugar de usar pruebas rápidas del covid-19 para sus empleados como por ejemplo hizo el Ayuntamiento de Málaga. A juicio del edil del PSOE, el método empleado por la capital malagueña era igual de bueno y “bastante más económico, al comprar los test a 7,90 euros y conveniar con clínicas la supervisión médica a 2 euros por test, lo que supone un coste total de 9,90 euros por persona, cuatro veces más barato que el coste asumido por Sadeco, que fue de 40 euros por test”.

Hurtado ha recordado que ha solicitado al equipo de gobierno información sobre el contrato de compra de 8.000 test rápidos en Sadeco para los empleados de la empresa, una información de la que el grupo socialista está aún a la espera de recibir.

Explicaciones del PP

Ayer, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, respondió a las acusaciones del PSOE sobre estos test y explicó que el precio de 40 euros se debió a que no se compraron los test sin más, sino que se contrataron pruebas supervisadas por un facultativo médico y personal de enfermería. Además, el edil defendió el precio de esas pruebas y aseguró que actualmente es lo que se cobra en algunas clínicas privadas. Por otro lado, el portavoz del PP lamentó la actitud de Hurtado mientras que a nivel nacional su partido se encuentra inmerso en el escándalo del caso Koldo y lo animó a explicar "sus fotos con Koldo García" y a dejar de "mentir" sobre las mascarillas y test de Córdoba.

El concejal del PSOE ha rechazado hoy la justificación sobre la compra de test con supervisión médica y vuelve a pedir nuevas aclaraciones sobre la compra de los mismos. Además, ha rechazado las acusaciones sobre las supuestas fotografías con el exasesor de José Luis Ábalos. "Yo no he conocido en mi vida a Koldo Garcia, por lo que no pueden haber fotos. Si he conocido a corruptos como Granados, con los que he participado en tertulias de televisión y eran los más inquisidores contra la corrupción", ha señalado el edill del PSOE que la semana pasada también solicitó información relativa a la compra de mascarillas durante la pandemia en el Ayuntamiento de Córdoba.