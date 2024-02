Vecinos exigen al Ayuntamiento de Córdoba la reforma de la Cañada Real Soriana

Vecinos de la Cañada Real Soriana, en la barriada de Villarrubia, han realizado una marcha este miércoles para exigir al Ayuntamiento de Córdoba que acometa la reforma integral del paseo, que transcurre a lo largo de tres kilómetros paralelo a la carretera de Palma del Río (A-431).

La asociación vecinal recuerda que el proyecto para mejorar este espacio verde fue consensuado con los residentes y se encuentra redactado desde 2019. Sin embargo, afirma que durante los últimos cinco años "no se ha hecho nada" y que continúa "paralizado en contratación". "Solo hemos recibido por parte del Ayuntamiento promesas que no se han cumplido", asegura.

Por este motivo, los vecinos se han concentrado en la puerta de la sede del colectivo, en la plaza Manuel Serrano, y han realizado un recorrido con una pancarta hasta la plaza de Los Ríos para reivindicar la reforma integral del paseo y unirse a la celebración del día de Andalucía que tradicionalmente realizan los vecinos de Villarrubia, en la que disfrutan de un perol. En la plaza, los vecinos de esta barriada también han reclamado más seguridad para frenar las okupaciones de viviendas y un pabellón polideportivo.

Vecinos de Villarrubia reivindican este miércoles más seguridad, la reforma de la Cañada Real Soriana y un polideportivo. / CÓRDOBA

Antonio Porcel, presidente de la asociación de vecinos Cañada Real Soriana, ha lamentado que en el Ayuntamiento de Córdoba "nos dan largas y no concretan nunca cuándo se va a ejecutar la obra. Los vecinos nos hemos manifestado más de una vez y no nos dan fecha de inicio". También comenta que han solicitado en distintas ocasiones una reunión con el concejal de Infraestructras, Miguel Ruiz Madruga, pero de momento no les ha recibido.

Este representante vecinal recuerda que el proyecto para la rehabilitación del paseo se impulsó en 2017, "han pasado dos legislaturas y todavía estamos esperando". De esta forma, explica que "mucha gente va a pasear" a la Cañada Real Soriana, pero esta se encuentra "muy deteriorada. Se plantaron árboles en el año 1983 o en 1984 y hay que cambiarla. Necesita zonas de encuentro, juegos infantiles, una adaptación a los tiempos", reivindica.