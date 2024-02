La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. Debido a esta fecha, son múltiples las actividades y actos que las distintas asociaciones llevan a cabo para informar y concienciar a la población sobre la conducta de estas personas. Autismo Córdoba, además de las tradicionales citas que realizan cada año (como la carrera solidaria), desde el 2021 elaboran una campaña de concienciación centrada en una temática. En esta ocasión, se pone el foco en el acoso escolar.

"Los escolares con autismo se enfrentan a desafíos únicos que pueden hacerlos más vulnerables frente al acoso", ha explicado la presidenta de la Asociación Autismo Córdoba, Francisca Suárez. Haciendo referencia a estudios internacionales, Suárez, ha detallado que "las consecuencias de los niños con TEA, son más intensas que en el resto de los estudiantes". La presidenta ha detallado el 80% de los menores con autismo sufren acoso escolar. No obstante, esta cifra puede no reflejar el verdadero alcance del problema, puesto que el 34% de los escolares con autismo no son capaces de identificar las situaciones de acoso escolar, "su percepción de la realidad es diferente y están siendo acosados, pero no saben percibirlo", ha explicado Suárez.

La presidenta de Autismo Córdoba ha detallado que las personas que tienen TEA son capaces de estudiar, ser autónomos, y desenvolverse perfectamente, pero no tienen habilidades en las relaciones sociales, "el resto de compañeros no entienden qué pasa con este chico diferente, no estamos acostumbrados, la sociedad en general, a aceptar las diferencias".

No son las características del TEA las que determinan este acoso, estas personas también disfrutan de estar con sus amistades, "aunque lo sientan y vivan de forma distinta". Por todo esto, Autismo Córdoba junto con Alas6enlaPlaya, realizan un documental con el que, a través de testimonios y casos reales de niños asociados en Córdoba, se muestra cómo se originan y se manifiestan estas situaciones, las medidas que se pueden tomar, o el papel que juegan tanto los centros escolares, como esta asociación en la prevención y en el abordaje del acoso.

Apoyo del Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respaldado la iniciativa de la asociación, y ha asegurado que se trata de una actuación "en la que debemos toda la sociedad tomar conciencia. Si la ciudad quiere avanzar, hay que construir una sociedad mejor, para todos y entre todos", de modo que "no tiene sentido centrarse solo en los avances económicos, las propuestas de creación de empleo, las industrias o la base logística, si luego no somos capaces de atender también no solo a lo más pequeño desde un punto de vista del funcionamiento de la ciudad, que también, sino hacer que toda la sociedad sea inclusiva".

Por su parte, el teniente alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha indicado que "si existe la Delegación de Inclusión es porque existe la exclusión", de manera que "tiene todo el sentido del mundo lo que se hace", también ha enfatizado que "el acoso es la parte más gráfica, más agresiva y más miserable de la exclusión".

Al documental se unirá una exposición en el Bulevar del Gran Capitán, del 15 de marzo al 15 de abril, para "hacer visible a la asociación, las personas con autismo y los grandes profesionales que trabajan en el día a día y que son los verdaderos artífices de los avances de los niños".

Nueva sede y más asociados

La asociación se encuentra a la espera para poder levantar una nueva sede, que "dignifique el trato que le damos a nuestros asociados". Autismo Córdoba solicitó la cesión del espacio, ubicado en la avenida del Aeropuerto (en un triángulo que forma la propia avenida con las calles Vicente Aleixandre y José Dámaso Pepete), en octubre del año pasado.

En la actualidad tienen "un local alquilado pequeño y no se da respuesta a las 300 familias asociadas", además, ha puntualizado que las familias atendidas han aumentado en el último año en unas 50 y que "hay muchas más familias que tienen problemas", resaltando que en la asociación tienen "magníficos profesionales, pero hacen su trabajo en un sitio que no es el adecuado".