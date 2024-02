El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, ha visitado este lunes el puente que une Electromecánicas con el Open Arena para recordar que “en marzo del año 2023, a bombo y platillo, el equipo de gobierno del PP anunciaba el arreglo de este puente, su entoldado, la construcción del carril bici, la construcción de un camino, todo con un proyecto a licitación de 289.116 euros y atendiendo las demandas históricas del barrio de Electromecánicas y Miralbaida para tener una mejor conexión con el resto de Córdoba”.

Saco alerta, tras visitar la zona que “de aquel proyecto que anunciaron en marzo del año 2023 con un plazo de ejecución de dos meses, no hay absolutamente nada hecho, ni camino, ni carril bici, ni sombra a lo que se le suma la falta de mantenimiento del citado puente, en cuanto al acerado e infraestructuras”.

El concejal de Vox ha explicado que “si a este gobierno del PP se le diera mejor cumplir con los cordobeses y no caer en incumplimiento tras incumplimiento este puente hubiera estado acabado pasado el verano de 2023. No solo no lo han hecho, sino que no tenemos ningún tipo de información al respecto de cuándo se va a llevar a cabo esta remodelación, que recordamos, es una reivindicación histórica de los vecinos que quieren tener una mejor conexión con la ciudad”.

Una reivindicación histórica

Por su parte, el coordinador del Distrito Poniente Norte, Javier Fernández, ha explicado que “actualmente los vecinos no entienden el motivo por el cual no se ha llevado a cabo este proyecto que prometió el equipo de gobierno de José María Bellido, que suma otro incumplimiento más con los cordobeses”.

Fernández ha terminado informando de que “como es nuestro deber como representante en la Junta de Distrito, y tras recoger la desazón de los vecinos de la zona al respecto, vamos a llevar a la próxima junta la nula ejecución de este proyecto y vamos a preguntar el motivo por el cual no se ha cumplido con las demandas de los vecinos. Queremos conocer los plazos al respecto y donde se ha destinado el presupuesto para esta remodelación, así se lo hemos trasladado al grupo nunicipal de Vox”.