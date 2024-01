No es la primera vez ni será la última. El Pleno de Córdoba ha vuelto a confrontar hoy las posturas a favor y en contra del aborto, amparado por la ley orgánica 1/2023, de 28 de febrero. El tono en esta ocasión ha sido bronco, pero no se ha repetido el episodio protagonizado en el anterior mandato por la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que rezó en el salón de plenos un Ave María por las mujeres que han abortado. Este partido ha sido el que de nuevo llevó la moción al pleno, aunque el texto aprobado finalmente fue enmendado por el PP para eliminar la celebración del día 25 de marzo como el Día Mundial del Niño Por Nacer, que no se hará. Lo que sí se acordó con los votos de los dos partidos de la derecha es declarar Córdoba como Ciudad abierta a la vida, un título que promueven los colectivos antiabortistas y al que se han sumado ya algunas ciudades en España para subrayar el compromiso del municipio contra el aborto.

El Pleno aprueba la subida de las tarifas del taxi en Córdoba en 2024 Aunque Vox basó su intervención en reprochar al PP las enmiendas que hacían a su texto para subrayar lo que entienden como "contradicciones" de los populares en este asunto --la portavoz llegó a pedir a los concejales populares que votaran en conciencia--, finalmente llegaron a un acuerdo. En concreto, el equipo de gobierno de José María Bellido se compromete a redactar un programa municipal de apoyo a la maternidad y a la vida, dotándolo de los recursos necesarios para ello; en poner en marcha un servicio específico de información y asesoramiento permanente para mujeres en el Ayuntamiento; y en mantener los convenios actualmente existentes con asociaciones, plataformas y/o fundaciones que abogan y luchan por la vida como pueden ser Adevida, Fundación Red Madre, Adoratrices y la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida, y buscar nuevas fórmulas de colaboración. La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, fue la encargada de defender la postura del PP respecto al aborto: "Estamos a favor de los derechos humanos y el primero es derecho a la vida", dijo para asegurar a continuación que respetan la libertad de cada mujer --"esto no va de política ni de religión", dijo-- pero defienden que todas tengan recursos para decidir con libertad. Indignación en la izquierda La izquierda se mostró "indignada" por volver a debatir lo que entienden es un derecho fundamental desde 1985 en España. Alicia Moya (PSOE) ironizó sobre que 68.000 euros anuales no sean "suficientes" para subvencionar a estas entidades y denunció que, perdida la batalla legal al ser un derecho aprobado, Vox fije ahora su objetivo en la batalla ideológica. "Están pidiendo permiso para influir y adoctrinar a jóvenes porque lo que quieren es que se les abran las puertas de los coles a estas asociaciones", añadió. El Ayuntamiento de Córdoba encargará una actuación de mantenimiento urgente de Cercadilla Irene Ruiz (Hacemos Córdoba) aseguró que la moción aprobada presenta a las mujeres como "criminales y asesinas" y echó en cara a Vox que critique "los chiringuitos" y "el adoctrinamiento" cuando plantean aumentar las subvenciones a este tipo de asociaciones. "Las personas que van a abortar no necesitamos a cuatro beatas rezando en la puerta de las clínicas", afirmó. Mucho más agrio fue el segundo turno de intervenciones en el que la portavoz de Vox acusó a la izquierda de agredirla verbalmente: "El feminismo agrede verbalmente a mujeres que no compartan esa ideología; no respeten a nadie que no piense como ustedes". A lo que la concejala socialista contestó: "Pide respeto pero habla con desprecio de las demás; tienen derecho a su opción pero no a imponerla".