El mercado de coches usados en Córdoba tira cada vez más de antigüedad

Los cordobeses compran coches de segunda mano cada vez más viejos ante las dificultades para acceder a vehículos nuevos y la falta de incentivos suficientes para esta actividad. Ese es el análisis realizado por Faconauto (la patronal de los concesionarios a nivel nacional) y por la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco), entidades que previenen sobre el envejecimiento del parque móvil y reivindican ayudas para que las familias accedan a vehículos de ocasión más jóvenes.

La estadística sobre los turismos usados transferidos en los últimos años indica que en 2013 la edad media era de 11,1 años en Córdoba, mientras que en 2023 (con los datos recabados hasta octubre) se ha elevado a 13,9 años. Esta información de Faconauto pone de relieve, además, que la evolución ha sido similar en Andalucía, donde hace una década la edad media de los coches que cambiaron de dueño era de 10,7 años y ahora es de 13,3 años. Tanto en la provincia como en la comunidad autónoma, el envejecimiento se ha acentuado desde el ejercicio 2020.

De acuerdo con los datos de la patronal, los jienenses son los andaluces que compran turismos de ocasión más viejos, con una edad media de 14,9 años. En el lado contrario, los malagueños son quienes compran coches usados más jóvenes, ya que tienen 12,3 años en el momento de la operación.

Se vende

Los datos de Faconauto diferencian entre la provincia de destino, que es donde reside el comprador, y la de origen, que es donde tiene lugar la venta. En esta último caso, señala que los coches de segunda mano vendidos por los cordobeses tienen una edad todavía superior, que alcanza los 15,4 años.

De nuevo, en esta actividad los jienenses se sitúan a la cabeza de la región y son quienes venden los vehículos de ocasión más viejos, con una edad media de 16,8 años. En el otro extremo se sitúan los malagueños, con coches de 13,4 años. En la comunidad autónoma, la edad media de los vehículos usados transferidos es de 14,5 años, mientras que en España es de 13,1 años.

Faconauto indica que el 58% del mercado de segunda mano corresponde a turismos que superan una década de vida, mientras que los modelos de hasta siete años, comercializados por concesionarios y profesionales, solo representan el 35% de la actividad.

Por tanto, en opinón de la patronal, los datos ponen de relieve que la venta de coches de segunda mano está copada por clientes particulares, «que se ven forzados en su mayoría a adquirir vehículos de más de 10 años para resolver su movilidad». Para paliar esta situación, propone un plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente) que incluya vehículos de hasta un año y una iniciativa para que las rentas más bajas puedan comprar coches de hasta cinco años a cambio de achatarrar otros que tengan más de 15 años.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, reivindica la posibilidad de que «esos bolsillos sensibles salgan de la rueda de los coches viejos y tengan la opción de moverse también con uno usado, pero joven y mucho más alineado con el objetivo de la descarbonización de la movilidad».

El sector, preocupado

De su parte, el gerente de Atradeco, José Manuel Rodríguez-Carretero, afirma que el parque móvil nacional y cordobés se va envejeciendo y esta situación «nos preocupa», porque «la tendencia es esa aunque estemos en cifras de matriculación positivas en 2023 y la pandemia no ha ayudado a que se invierta la curva», recuerda.

La patronal cordobesa reclama instrumentos que fomenten la compra de vehículos nuevos, eléctricos e híbridos, para facilitar la entrada de coches recién fabricados y el achatarramiento de los antiguos. En opinión de Rodríguez-Carretero, «todo está unido. El vehículo de segunda mano cada vez es más antiguo porque el mercado del nuevo no es accesible. Los incentivos no llegan, la renta de las familias no es suficiente y en el mercado de ocasión cada vez son más antiguos y los precios medios, mayores, porque es el refugio del comprador actual. Hay que cambiar el ciclo».

Sin embargo, advierte que este cambio de tendencia no será posible «mientras que no se incentiven esos vehículos, incluso los seminuevos híbridos de menos de tres años, y se haga con ayuda en el momento de la compra y no al año, que es el plazo con el que trabaja la Junta de Andalucía».