Los investigadores del IAS-CSIC de Córdoba lideran el ranking Research.com en agronomía

Los investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba lideran el ranking Research.com en agronomía, cuya tercera edición acaba de darse a conocer. El ranking Research.com Best Plant Science and Agronomy Scientist in Spain establece una clasificación de los mejores científicos del mundo por especialidades científicas.

En concreto, el ranking de 2024 sitúa a once investigadores que trabajan en el IAS-CSIC, ya sea como personal de plantilla o adscritos al claustro científico, entre los 173 españoles mencionados

Agronomía y ciencia de las plantas

El ranking ha sido realizado por Research.com, basado en los valores del índice D (Discipline H-index) recopilados a 21 noviembre de 2023. El índice D es una adaptación del famoso índice de Hirsch (el índice H) que se calcula teniendo en cuenta únicamente las publicaciones y sus valores de citación que se consideren pertenecientes a una disciplina examinada, en este caso, la agronomía y la ciencia de las plantas.

Para el IAS-CSIC, según señala la institución en un comunicado, "es un orgullo poder decir que tres de los investigadores del centro que aparecen en el mencionado ranking se encuentran entre los mil mejores del mundo -Elías Fereres, Diego Rubiales y Rafael M. Jiménez-Díaz- y siete de ellos se colocan entre los cien mejores de España -además de los mencionados, Blanca B. Landa, Francisco J. Villalobos, Francisca López Granados y Leonardo Velasco-. El resto -Francisco Orgaz, Mónica Fernández Aparicio, José María Fernández Martínez y Victoria Gómez Dugo- se situación entre los 160 investigadores más relevantes del país".

Proyectos de investigación

En este momento, en el instituto hay 76 proyectos de investigación en ejecución. De ellos, 6 se desarrollan en Andalucía, 49 tienen ámbito nacional y 21 abordan líneas de investigación a escala internacional, con socios y actividades tanto en España como en otros países. De ellos, cabe destacar la dirección de un proyecto Qualifica concedido por la Junta de Andalucía para reforzar e impulsar la calidad de toda la investigación del instituto a nivel global. Se trata del proyecto “Mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la agricultura mediterránea, desde la célula hasta el agrosistema, para superar los desafíos de aquí a 2050”.

El aspecto más interesante del programa Qualifica es la visión multidisciplinar, que en el caso del IAS, implica a los tres departamentos del instituto, lo que representa perspectivas diferentes pero interrelacionadas para abordar dos grandes desafíos que afronta la agricultura mediterránea a corto plazo: la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad.