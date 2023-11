La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este lunes en Córdoba, durante su visita a las obras del nuevo edificio de consultas materno infantiles, que en su Consejería no están "contentos ni satisfechos con los datos de las listas de espera" quirúrgicas y de cita con especialistas que se dieron a conocer la semana pasada y que, de hecho, para ellos "son datos malos", pero ha afirmado que, en cualquier caso, "el sistema está funcionando bien".

García ha destacado que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba se "han reducido los días de espera para una intervención quirúrgica en 245 días, con respecto al año 2018 (a partir de cuando empezó a gobernar el PP)", y además ahora se esperan "281 días menos para hacerse una prueba diagnóstica".

Datos de Andalucía

"A nivel de Andalucía --ha proseguido--, a pesar de tener un número de pacientes con respecto al año 2018 mucho mayor, hemos reducido los días de espera para una intervención quirúrgica en 75 días, y para una prueba diagnóstica en 55 días", lo que prueba que "el sistema está funcionando bien", gracias a que "nuestros profesionales lo están haciendo muy bien", ya que, "los hospitales de Andalucía y los centros de salud de atención primaria han hecho 553.000 derivaciones más" en 2023 "que en el año 2022".

Eso, según ha señalado, "ha supuesto que se hagan 448.000 consultas externas más y esas 448.000 consultas externas", las cuales "han tenido más indicaciones quirúrgicas, y la producción quirúrgica de nuestros hospitales en Andalucía ha sido un 15% mayor que en el año 2022. Con lo cual" el sistema "funciona", pero "no es suficiente, porque no somos capaces de equilibrar todo lo que entra con todo lo que sale", y "todo lo que entra tiene mucho que ver con los tres años anteriores".

Comparación de cifras anteriores a su gestión

Así, la consejera de Salud ha recordado que "en el año 2019, cuando llegamos al Gobierno de Andalucía incorporamos a las listas de espera a 78.000 andaluces que no estaban en las listas de espera, e incorporamos 462.000 andaluces que estaban esperando una consulta externa y que no estaban en las listas de espera". Además, "esas cuatro 462.000 consultas externas no reconocidas y no registradas supusieron también más indicaciones quirúrgicas".

Pero es que también hay que tener en cuenta que en 2020 "pasamos una pandemia", de modo que, "con la incorporación de todo lo que teníamos, más lo que tuvimos que incorporar a posteriori de la pandemia", el resultado es que "tenemos unas listas de espera que tenemos que solucionar".

Eso se hará, según ha precisado Catalina García, "con medios internos", pues ya "hemos visto que nuestros profesionales han sido productivos durante el año 2023", y "los datos lo avalan, y en el año 2024, en enero", también se actuará "con ese plan extraordinario para reducción de listas de espera", siendo esas las medidas que se van "a poner en marcha y que tendrán un efecto directo" en su reducción.

Concertación

Por otro lado, la consejera de Salud ha manifestado que la Junta quiere "publicar" de nuevo "la semana que viene", el acuerdo marco que permitirá concertar con empresas privadas la realización de pruebas diagnósticas a usuarios del SAS, pero con "las rectificaciones" pertinentes, según la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, el cual señaló "infracciones legales insubsanables" en el procedimiento de adjudicación del acuerdo marco original.

García ha recordado que "hubo una denuncia por parte de una empresa" cordobesa de radioagnóstico ante el referido tribunal, "que asume una parte de esa denuncia y que nosotros tenemos que corregir. Lo estamos haciendo, lo volveremos a publicar en breve y seguiremos adelante con todos los trámites".

En concreto, a la consejera les "gustaría" que el nuevo acuerdo marco se publique "la semana que viene" y entonces "tendremos un mes otra vez de publicación para que se presenten otra vez las empresas". Es decir, según ha explicado, "lo que hacemos es volver a sacar ese acuerdo marco con las rectificaciones que el tribunal ha estimado oportunas", de modo que "nosotros las recogemos, modificamos ese acuerdo marco y lo volvemos a publicar".

Respuesta a las críticas del PSOE

En cuanto a las críticas del PSOE-A, Catalina García ha señalado que, "precisamente, este Gobierno lo que hace es dar respuesta a las necesidades que tenemos de realización de pruebas diagnósticas para los andaluces" y, de hecho, "en estos cuatro años y medio nosotros hemos internalizado muchas pruebas diagnósticas que se hacían en la privada, porque tenemos más TAC" y también "más PET TAP" y "más resonancias magnéticas donde antes no existían".

Ello significa, según ha subrayado, que "hay un número muy importante de pruebas diagnósticas que ya se realizan en el Sistema Sanitario Público Andaluz y antes se hacían en el sistema sanitario privado", pero, aun así, el sistema público "se tiene que complementar con el privado, con lo cual nuestro camino ha sido distinto al del PSOE, y ha sido dar equidad e igualdad en lugares donde no había cierta tecnología".

En este sentido, ha aludido a "los PET TAC en Almería, Huelva y Jaén o el robot Da Vinci, que tampoco había acceso a ese tipo de intervenciones quirúrgicas en Huelva o en Jaén", dándose la circunstancia de que el Hospital Reina Sofía de Córdoba "ya tiene un segundo Da Vinci funcionando, y un nuevo PET TAC que va a tener funcionando".

En consecuencia y según ha concluido Catalina García, desde el actual Gobierno andaluz del PP, "precisamente, lo que hemos hecho ha sido trabajar para ampliar la capacidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la realización de pruebas diagnósticas. Todo lo contrario de lo que hacían ellos".