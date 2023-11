La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha reconocido este jueves, en relación con los datos de lista de espera quirúrgica y de consultas externas que acaba de dar a conocer el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que "somos conscientes de que los datos de lista de espera no son buenos y somos sensibles ante esta realidad, porque cuando se habla de lista de espera no se habla de números ni de días, sino de personas, pero no estamos de brazos cruzados".

La delegada de Salud ha avanzado que a partir de 2024 se va a poner en marcha una medida "muy importante", que son planes de choque para asistencia sanitaria en clínicas concertadas. "Se han licitado dos acuerdos marco para estos planes de choque con un importe de 734 millones de euros, 533 para actividad quirúrgica y 201 para pruebas diagnósticas", ha destacado. Los cordobeses esperan 118 días de media para operarse, 16 días más que hace un año Situación del hospital Reina Sofía Sobre el incremento del 28% en la lista de espera quirúrgica en el hospital Reina Sofía, su directora gerente, Valle García, ha expuesto que "el motivo principal de esta subida es que ha habido un aumento del número de indicaciones para la cirugía". Hay que aclarar que de los pacientes que esperan no son los que tienen un proceso grave u oncológico, porque estos se operan en el tiempo estipulado con una demora media de menos de 30 días. Quiero dar las gracias a los profesionales por el gran esfuerzo que están realizando, porque somos conscientes de este incremento, que como ya he dicho se debe al aumento de las indicaciones quirúrgicas. Se ha hecho un esfuerzo, aumentando un 10% la actividad quirúrgica, con respecto a los datos del pasado año". García ha remarcado que, en relación con la lista de espera en consultas externas, "en el Reina Sofía los resultados han sido muy buenos. Hemos disminuido un 18% de pacientes que esperan una consulta y también la demora media. Seguiremos trabajando para mejorar los resultados en ambos casos, porque nunca estamos satisfechos y tenemos que seguir mejorando". Casi 14.000 pacientes esperan ser intervenidos en el Reina Sofía, con una demora media de 128 días Medidas de choque adoptadas por la Junta Sobre este mismo tema, María Jesús Botella ha indicado que "desde que entramos en el Gobierno andaluz en 2019 estamos adoptando medidas para mejorar los datos de las listas de espera quirúrgica y de consultas. En 2019 se redujo la lista de espera un 17%. Cuando entramos a gobernar nos encontramos con más de 500.000 andaluces que estaban en un cajón y que debían estar en lista de espera, pero no lo estaban y desde entonces se arrastra ese dato". Botella ha recordado que "en 2020 y 2021 estuvo la pandemia, que puso al sistema nacional de salud, en una situación límite. De hecho, durante 2020 y 2021 el propio Ministerio no dio datos sobre lista de espera. Fue en abril de 2022 se conocieron los datos de 2020 y 2021, porque el covid supuso una situación límite y esto, de alguna manera, se está arrastrando". "Somos un gobierno transparente y vamos a seguir siéndolo. Los datos no son los que no gustaría, pero estamos trabajando para mejorarlos", ha apuntado la delegada de Salud, que ha indicado que "en 2022 y 2023 se ha conseguido reducir la lista de espera de consulta de especialista un 7%. La lista de espera quirúrgica no ha mejorado, pero se ha incrementado esta actividad un 15%". En cuanto a otras medidas previstas por la Junta para solucionar la lista de espera, María Jesús Botella ha detallado que está la prolongación voluntaria de la jornada de profesionales sanitarios, que está retribuida. "Ha habido un incremento muy importante de las horas extraordinarias desde 2018, que ayuda a mejorar la lista de espera de consultas de especialidades y a incrementar la actividad quirúrgica que ha subido un 15% y luego el autoconcierto que es remunerar a los profesionales del SAS por actos realizados aparte de su actividad ordinaria. En esta línea, hay 24 hospitales con autoconciertos en Andalucía y se ha multiplicado por 8 con respecto a 2018", ha precisado Botella. IU pide acabar con la concertación y destinar todos los recursos al sistema de salud público "La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Las derivaciones que se hacen desde atención primaria a consultas de especialista han aumentado en 553.000 respecto a 2022 en Andalucía y también las consultas externas en 448.000". "No quiero entrar en polémica, pero los socialistas no son los más adecuados para hablar de lista de espera ni de política sanitaria, porque tenemos que recordar que entre 2010 y 2018 el presupuesto de la Junta en Salud se redujo en 590 millones de euros y esto también se está arrastrando y hubo una reducción de efectivos de la plantilla del SAS y una disminución del 4% de salarios, 800 camas menos y el 50% de los MIR se iban de nuestra comunidad autónoma", ha criticado la delegado de Salud.