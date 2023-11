Los menores piden a la Junta espacios de ocio seguros y que se les escuche para su educación

Un grupo de menores de distintos municipios andaluces y diversas edades y procedencia sociocultural participaron ayer en Córdoba en el primer Congreso de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familias organizado por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde tuvieron la oportunidad de dirigirse de tú a tú a la consejera Loles López para mostrarles sus reivindicaciones y cuestionar las políticas dirigidas hacia la infancia. Tras una interesante ponencia a cargo de Mar Romera, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, Aroa, Marisol, Jose, Alejandra, Isabel, Boua y David tomaron la palabra y ante más de 400 personas, reclamaron ser partícipes de su educación.

Entre otras reivindicaciones, pidieron más espacios de ocio seguros, donde puedan estar con los amigos y en los que los adultos «no te controlen, pero sí te acompañen para no sentirnos solos», más independencia a la hora de moverse por sus municipios y más atención a las personas con discapacidad. Lamentaron que en la adolescencia, cuando no tienen edad para salir solos ni para consumir alcohol, se ven obligados a irse a los parques junto a jóvenes mayores porque no existen opciones de ocio pensadas para ellos. Así, se planteó la importancia de que la sociedad, cada vez más envejecida y con menor presencia de niños, deje más espacio a los menores donde poder correr, jugar a la pelota o gritar sin que sientan que están molestando al resto.

Entre los participantes de la charla, había niños inmigrantes que han pasado por centros de protección de menores. Uno de ellos, Boua, pidió más comprensión y oportunidades educativas para que los que los migrantes que llegan a España puedan aprender el idioma e integrarse mientras Marisol aprovechó la ocasión para pedir «más personal» para los centros de menores, de forma que puedan recibir una atención más personalizada y acorde a su edad.

"La familia es la casa de los valores", recalcó la consejera

La conversación se desarrolló en un ambiente distendido en el que la consejera insistió en conocer las verdaderas preocupaciones de los menores para llevarlas a la práctica en el gobierno. En la presentación del congreso, López recalcó que la familia es «la casa de los valores», en la que empieza la educación de los niños y abogó, en relación a los menores tutelados, por que los centros sean cada vez más pequeños para atenderlos mejor y que haya más familias dispuestas a acogerlos.

Respecto al uso continuo de los móviles y las redes sociales, algo que siempre se les recrimina por parte de los adultos, los menores respondieron que «sería mejor que en lugar de prohibírseles, se les enseñara a usarlas bien y a convivir con ellas». También hubo una niña que se quejó de que se critique el uso abusivo de los móviles «cuando muchos padres ponen el móvil a sus pequeños para que no lloren» o son los propios padres los que usan demasiado tiempo estos dispositivos cuando están en familia.

Cuatro Guías Educomunicación

Para facilitar la tarea de formar a los hijos en el uso responsable de las nuevas tecnologías, la Junta de Andalucía ha elaborado cuatro guías (Guías Educomunicación) colgadas en la web del Observatorio de la Infancia, ideadas por las profesoras de la Universidad de Córdoba Antonia Ramírez y Pilar Gutiérrez, que ayer se dieron a conocer a las más de 400 personas inscritas en el congreso, entre profesionales y miembros de asociaciones. Las guías están estructuradas en torno a unas fichas, con píldoras aplicables al día a día de las familias en las que se muestran situaciones reales, conceptos básicos y consejos prácticos para actuar en materias como la supervisión de los dispositivos electrónicos en le hogar, los juegos, videojuegos y juegos online, el desarrollo del pensamiento crítico en familia en el uso de las redes sociales y la desconexión tecnológica y alternativas de ocio offline en familia.

Por la tarde, la banda cordobesa Los Aslándticos participó en el debate aportando su punto de vista sobre la importancia que tiene la música en el desarrollo educativo reflexionando de la educación en valores.