El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) ha aprobado la modificación del contrato para la ejecución de las obras previstas en el proyecto de reforma parcial de la instalación deportiva San Eulogio, en su fase I.

Tal y como ha indicado el Consistorio cordobés en una nota, dicha modificación supone "una ampliación de la duración del contrato de dos meses adicionales al periodo inicial, que era de cinco meses, si bien no se contempla la paralización de los trabajos que hoy están en marcha, pero sí su adecuación a la nueva programación". En cuanto al presupuesto, el cambio supone un incremento de 147.412 euros, ascendiendo el importe total de la actuación a 903.376 euros.

Según consta en la memoria del Servicio de Proyectos de la Gerencia de Urbanismo, en el transcurso de las obras en el terreno ha aparecido la acometida original de saneamiento y el pozo de captación de aguas, entre otros elementos, algo que "no era posible prever al no existir documentación previa y por encontrarse ocultos a la hora de realizar el estudio del proyecto".

Por ello, para proseguir con la actuación y adecuarla a la realidad existente, se procede a este modificado de contrato, algo que es viable dado que son razones derivadas de circunstancias sobrevenidas y que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación.

Así, la modificación no altera la naturaleza global del contrato, que no es otra que renovar la instalación deportiva dotándola de los elementos necesarios para su funcionamiento. Ademas, dicho cambio en el contrato no supone variaciones superiores a las establecidas por Ley.

Cabe recordar que el Imdeco adjudicó a la empresa Construcciones Antroju SL este contrato con fecha 29 de marzo de 2023, por un importe de 755.964 euros, IVA incluido.