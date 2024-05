Córdoba da luz verde al plan para la construcción de nuevas viviendas hasta 2029

El Pleno de Córdoba ha aprobado hoy el Plan municipal de vivienda y suelo para los próximos 5 años vistas, en los que está previsto que se construyan 2.144 viviendas de protección oficial (VPO) en Córdoba. De ellas, una tercera parte, es decir 750 viviendas, serán ejecutadas por la empresa municipal de vivienda de Córdoba, Vimcorsa, mientras que se levantarán otras 6.500 viviendas libres. El documento, que ya aprobó el consejo de administración de Vimcorsa, llega al salón de plenos en una sesión que no ha incluidos mociones políticas por estar próximas las elecciones europeas.

El debate, por contra, se ha dado en la aprobación de este plan que el presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, considera indispensable para el desarrollo de la ciudad y ha destacado que la inversión ascenderá a 309 millones: “El plan dota de suficiente oferta de vivienda para los próximos 5 años”, ha subrayado. Por contra, el portavoz del principal partido de la oposición, Antonio Hurtado (PSOE) ha criticado el documento al entender que no es el que necesita la ciudad y ha anunciado que en el periodo de alegaciones su grupo municipal presentará un plan de vivienda alternativo. El debate, que ha sido sosegado en líneas generales, ha concluido con un pequeño rifirrafe a cuenta de las cifras de viviendas vacías y la réplica de Torrico sobre algunas de las medidas planteadas por los socialistas como la declaración de Córdoba como zona tensionada. "Esa medida no la ha aplicado ningún alcalde socialista en España porque no saben que no funciona", le ha espetado.

En el salón de plenos se ha escuchado, además, la opinión del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia acerca de este plan que se ha aprobado finalmente con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Hacemos Córdoba.

De Gracia ha reflexionado sobre el planteamiento general de seguir construyendo vivienda, a pesar de que la población cordobesa no crezca, lo que se puede traducir en especulación o despoblamiento de los barrios tradicionales, y ha pedido medidas específicas en materia de vivienda para el casco histórico, la periferia y los barrios de más de 50 años, especialmente, Ciudad Jardín, Sector Sur y la Fuensanta. Por otro lado, ha advertido de los peligros que entraña la acumulación en bloques o polígonos de viviendas sociales y alertado específicamente de que eso puede ocurrir en Huerta de Santa Isabel (O-4).

¿Qué es el plan municipal de vivienda?

Se trata de un plan estratégico confeccionado a partir de un análisis de la realidad cordobesa en materia de vivienda y de las necesidades recogidas entre los demandantes de vivienda en la ciudad; realizado de la mano del PGOU, y que se enmarca dentro de la obligación legal de los ayuntamientos de contar con una hoja de ruta de la vivienda protegida y libre que se prevé construir en la ciudad en los próximos años.

Ahora, una vez que la Corporación municipal le ha dado el visto bueno tendrá un periodo de exposición pública de 30 días, antes de regresar de nuevo al salón de plenos para su aprobación definitiva.

Vimcorsa espera construir las futuras VPO en todo el término municipal, aunque de manera más inminente tiene previsto hacerlo en suelos de propiedad municipal en el Campo de la Verdad y la antigua cárcel de Fátima. Además, la empresa de vivienda negocia con la Gerencia de Urbanismo otros suelos en la zona de expansión de la ciudad, zona de Poniente, donde ya ha construido algunas promociones.

Inversión global

Dentro de las 750 viviendas que Vimcorsa prevé construir de aquí a 2029 habrá viviendas en régimen de alquiler, venta y alojamientos para mayores. Además el Ayuntamiento de Córdoba quiere estudiar la fórmula para facilitar el acceso a estas viviendas a los más jóvenes.

La construcción de ese nuevo parque de vivienda protegida supondrá una inversión global de 212 millones, de los cuales 82 millones serán de financiación municipal. A esta cantidad hay que sumar la inversión que supondrán los 16 programas que pondrá en marcha Vimcorsa y que elevaran la cuantía a 309 millones de euros.

El documento que ahora presenta Vimcorsa comenzó a diseñarse en octubre de 2022, aunque en este tiempo ha tenido que adaptarse a la nueva regulación urbanística, al nuevo plan Vive y a la nueva ordenación de la Junta de Andalucía, que ha condicionado también sus previsiones. Torrico ha subrayado la importancia de los programas dirigidos hacia los sectores más vulnerables y al hecho de que se incentive el parque de vivienda con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Documento alternativo del PSOE

El edil del PSOE ha dicho que el documento llega con tres años de retraso, y además es “inconsistente” porque “no aporta nada nuevo”. En concreto, el portavoz lamenta que el documento no aporte “nada para la contención de los precios”, que han subido un 13,8% en los alquileres según el portal Idealista, por lo que el PSOE insta a la Junta de Andalucía a que declare zona tensionada la ciudad de Córdoba para implantar los precios de referencia con una reducción del 20%. También lamenta que, pese a que la mayoría de las 5.000 familias del registro de demandantes tienen escasos medios y bajas rentas, no se incremente el parque público de viviendas sociales. Por eso, sugiere participar en el plan estatal que financia la construcción de nuevas promociones al 60%.

Por último, denuncia el incremento de los pisos turísticos que lleva parejo un alza de los precios del alquiler (Torrico ha negado con los datos del plan en la mano que las viviendas turísticas estén creciendo o que haya más viviendas vacías), por lo que propone limitar las licencias de pisos turísticos y poner en alquiler el 10% de las viviendas vacías que hay en la ciudad (1.700 de 17.600 según el INE). Además, sugiere alquilar las viviendas de la Sareb y reabrir la oficina de la vivienda. “Este gobierno elude uno de los problemas principales de Córdoba: acceder a una vivienda digna”, ha concluido el portavoz.

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, por su parte, ha criticado que el PP no haya escuchado a los colectivos que trabajan por la protección de la vivienda para hacer el documento, ni que se haya solicitado un dictamen al Consejo Social o al Consejo del Movimiento Ciudadano, aunque no fuera prescriptivo. “El PP se ciñe a lo mínimo”, afirmó.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha instado sencillamente al equipo de gobierno a ejecutar lo recogido en este plan.