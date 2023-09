El Aeropuerto de Córdoba está cada vez está más cerca de recibir vuelos comerciales con regularidad. Tras la reforma de su terminal y la publicación de la carta de aproximación, Gobierno central, Ayuntamiento y AENA ya trabajan para ofrecer Córdoba como destino aéreo. Concretamente, la entidad representante de los aeropuertos españoles cree que Córdoba podría contar con nueve destinos. Mientras tanto, se abre la vía de los vuelos chárter a diferentes destinos y el 6 de diciembre un avión con 189 pasajeros partirá de la capital con destino a Praga en el que se espera que sea el primero de más viajes de este tipo.

Los destinos de Córdoba

Según un estudio de Aena, el Aeropuerto de Córdoba tendría una demanda de 630.001 pasajeros de la provincia, los cuales se ven obligados a ir a otras provincias cercanas, principalmente Málaga y Sevilla, para viajar a otras ciudades de España, como Mallorca, Bilbao o Barcelona, o de Europa, como Londres o París.

El plan de marketing en el que los diferentes agentes trabajan, estudia las diferentes vías para hacer de este un espacio atractivo para las distintas compañías aéreas de pasajeros.

Así pues, Aena estima cree que el Aeropuerto de Córdoba podría contar con nueve rutas regulares, siete nacionales y dos internacionales, las cuales son: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, Valencia y Bilbao dentro de España; Londres y París a nivel europeo.

Las estimaciones apuntan a que estas rutas podrían estar operativas a partir de 2025.

Los touroperadores también juegan

Fuera de las rutas comerciales, otra opción que se abre es la de los vuelos chárter gestionados por touroperadores. Tras el mencionado éxito del vuelo de Mapatours a Praga con fecha de salida desde Córdoba el 6 de diciembre y regreso el 10 cuyos billetes se vendieron en solo unos días, la empresa, así como otras del sector, manifestaron su interés en realizar más ofertas de este estilo, que incluyen vuelo, hotel y traslados. Sobre la mesa, inicalmente estaban destinos muy populares turísticamente pero, a los que no resulta sencillo viajar desde Andalucía, como Montenegro, Croacia o Egipto.

Además, Mapatours, visto el éxito del viaje a Praga, planteaba fletar un vuelo a Roma o a Estambul, tal y como señaló Esteban Gómez, responsable de la empresa. Sin embargo, esta última opción se ha descartado al no contar la terminal del Aeropuerto de Córdoba con una zona para el control de pasaportes, por lo que no podrían llegar aviones procedentes de países fuera del espacio Schengen, lo que incluye algunos tan cercanos como Marruecos. No obstante, lo que sí parece es que los touroperadores van a ser una opción que ampliará la oferta de destinos y vuelos desde el aeropuerto, al margen de las compañías áereas que consiga atraer Aena junto a las diferentes instituciones.

También compañías áreas

De forma paralela a estas iniciativas, fuentes de Aena detallan que las peticiones de información sobre el aeropuerto de Córdoba son continúas. Así, al menos media decena de empresas han contactado con la entidad pública que se encarga de la navegación civil aérea para mostrar interés por el aeropuerto de la ciudad. Desde Aena, eso sí, piden cautela y especifican que la decisión última de que los vuelos comerciales de dichas aerolíneas operen con salida o destino Córdoba es de las propias empresas.

En principio, las estimaciones apuntan a que las rutas comerciales podrían empezar a operar desde el año 2025, su bien este periódico ha podido saber que una compañía aérea en concreto tiene sus planes bastantes avanzados con el objetivo, incluso, de comenzar a trabajar en el aeropuerto de Córdoba a partir del año que viene.