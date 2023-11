Córdoba no podrá tener vuelos fuera de la UE hasta que se amplíe la terminal del aeropuerto

En el aeropuerto de Córdoba no podrán operar vuelos fuera de la Unión Europea (UE), al menos, hasta que se no amplíe la terminal. Así lo han señalado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico, que apuntaron que la puesta en marcha del procedimiento para instalar el control de pasaportes «no es necesario» hasta que no se ejecuten las obras para ampliar la terminal del aeródromo, un proyecto que ahora mismo está en proceso de contratación.

Las mismas fuentes informaron de que ya se ha producido una reunión con la Policía Nacional para analizar cuáles son los requisitos necesarios para que un aeropuerto tenga control de fronteras. En estos momentos, detallaron desde la Subdelegación, «y hasta que se termine la ampliación de la terminal, se determinó que no es necesario poner en marcha el procedimiento». Cuando sea necesario ponerlo en marcha, apostillaron, «se actuará». La falta de control de pasaportes es lo que impidió al touroperador que fletará este diciembre el vuelo a Praga, Mapatours, disponer otro a Estambul. El aeropuerto de Córdoba, sin vuelos fuera de la UE por carecer de control de pasaportes Esto no quiere decir que, una vez ampliada la terminal, ya puedan empezar a operar vuelos de fuera de la Unión Europea. Hace falta algo más, que AENA y la Policía Nacional firmen un acuerdo para que el servicio se active. Desde AENA ya explicaron en su momento que si el aeropuerto de Córdoba no tenía control de fronteras era «porque aún no hay vuelos comerciales», y aseguraban que «en el momento en que se detectase la necesidad» estudiarían su implantación con la autoridad competente. Sobre esto, de momento, no hay ninguna novedad, tal y como confirman fuentes de AENA a Diario CÓRDOBA. Proyecto de ampliación En cuanto al proyecto de ampliación de la terminal, hay dos empresas que optan a hacerse con el contrato, Insae Infraestructuras S. A. y Sepisur XXL S. L. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución es de diez meses, por lo que podrían estar listas el año que viene. El contrato salió a concurso por 2,3 millones de euros y prevé la construcción de un nuevo espacio adosado a la terminal existente para duplicar la superficie actual. Interés de la aerolíneas El interés de las aerolíneas por operar en el aeropuerto de Córdoba será clave para implantar el servicio. Sondeadas por este periódico, aerolíneas como Vueling, Volotea o Binter explican que, de forma constante, se sondean posibles nuevas rutas para sus aviones, sin que Córdoba sea una excepción. Eso sí, habrá que esperar, tanto para ver ampliada la terminal como para ver cuajado un acuerdo entre AENA y la Policía que llegará si ese interés de las aerolíneas se materializa.