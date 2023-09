El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha admitido este viernes en Córdoba que "el descenso de los niveles de los embalses hace que el agua pueda perder calidad", pero también ha aludido a los sistemas de depuración "para garantizar la salubridad" y el control "permanente" de la Junta de Andalucía, que en su opinión "hace que en ningún momento podamos dudar de que la calidad del agua que se recibe por parte de los ciudadanos esté en buen estado".

En un conferencia de prensa, a preguntas de los periodistas sobre la materia, ha destacado el papel de las administraciones públicas y de las empresas que gestionan este recurso. En este sentido, ha apuntado al trabajo técnico y a los controles de la Admnistración, y ha señalado que "lo estamos viendo, en cuanto se ha detectado que el agua no está a los niveles adecuados, se ha evitado que llegue al consumo humano para que no haya ningún problema".

"El PSOE no ha querido solucionar el problema"

En otro orden de cosas, al ser consultado por la obra de conducción para el abastecimiento de agua a la zona norte de Córdoba desde La Colada, que según lo anunciado se licitará este mes de septiembre, el también ex delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia (2019-2022) ha indicado que "la tramitación de la obra es ordinaria, ha seguido los plazos adecuados, y contamos con algo muy importante, la ayuda de la Diputación".

El norte de la provincia sufre desde hace meses problemas en el abastecimiento de agua que afectan a unos 80.000 vecinos. En diferentes localidades, los habitantes han realizado protestas para reclamar soluciones definitivas y recientemente la Plataforma por el Agua del Norte de Córdoba ha reclamado un trasvase desde Extremadura.

Antonio Repullo ha criticado que "el PSOE no hizo absolutamente nada. Tenían un conocimiento preciso de cuándo no iba a haber agua en el norte de nuestra provincia, que iban a a dejar sin agua a muchas familias, y no hicieron absolutamente nada. Yo era delegado del Gobierno en esa época, se le insistió en que había una obra que podía solucionar ese problema a corto y medio plazo, y no quisieron", ha asegurado.