Salir a la calle en Córdoba y no morir en el intento, todo un reto en un lunes de aviso rojo

Pisar las calles con un calzado de suela delgada, sin quemarse, se convirtió en una ardua tarea durante la jornada de este lunes, cuando Córdoba se situó en aviso rojo por altas temperaturas. Hubo muchas personas que evitaron, por todos los medios, estar en la calle y otros tantos que corrieron para hacerlo a primera hora de la mañana.

Otro gran grupo de personas tuvo que estar en la calle por necesidad y haciendo malabares para que esas horas fuese lo menos asfixiantes posibles. Lograrlo fue todo un reto.

Es el caso de Manuel, promotor de GAES, que tiene que pasar su jornada laboral en la calle intentando captar clientes y con un handicap, con chaqueta incluida. «No nos lo exigen pero tenemos que llevar un look adecuado», aclaró el joven, quien señaló que «nos dicen que pidamos sombrillas, nos tomemos descansos de cinco minutos, que nos hidratemos y procuremos estar a la sombra». No obstante, apuntó que desde las 9 de la mañana que empezó su jornada ya se sintió el calor en la calle.

Javier, Custodio y Fran, que trabajan en el sector de la construcción, pasaron parte de la mañana en la calle. Uno de ellos celebró el inicio de la jornada intensiva, no solo por el calor, «también te permite hacer más vida familiar y social, deberían implementarla todo el año», sugirió. Sus compañeros no corrieron la misma suerte pues, aunque se desplazaron a Córdoba para hacer trabajos eventuales, pertenecen a una empresa de Jerez de la Frontera y la jornada intensiva todavía no ha llegado a la provincia gaditana.

Los turistas también se lanzaron a la calle. Una pareja de italianos que pasaba este lunes por la ciudad confesó un truco infalible para combatir las altas temperaturas: entrar a iglesias. Otro de los trucos estrella y de los elementos más vendidos en los últimos días en muchos comercios de Córdoba es el ventilador portátil. «Llevaba años viéndolo y hoy he pasado y me lo he comprado, con el abanico llega un punto que te duele la mano», comentó Inmi Rega.