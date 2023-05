Vecinos y Ayuntamiento renuncian al carril bici del puente de San Rafael y se potenciará la ciclocalle

Los vecinos y el Ayuntamiento de Córdoba han llegado a un acuerdo para no poner un carril bici exclusivo en el puente de San Rafael y sí potenciar la ciclocalle ya existente. El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), los presidentes de los consejos de distrito Sur y Poniente Sur, Mariló Damián y Francisco Porras, respectivamente, así como otros miembros de estos colectivos han mantenido esta semana una reunión con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, y otros técnicos municipales de áreas como la de Movilidad para analizar los proyectos de carriles bici pendientes.

Según detalla el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, hay cuatro proyectos de tramos de vías ciclistas que deben ejecutarse en este ejercicio porque así lo requieren los fondos Edusi concedidos para ellos. Los cuatro están adjudicados, pero las obras no han empezado. De esos cuatro, hay dos que requerirán modificaciones en las redacciones iniciales, pues así se ha acordado en el citado encuentro entre vecinos y Ayuntamiento.

Puente de San Rafael

Detalla De Gracia que el proyecto del carril bici en el Puente de San Rafael ha sido el más difícil de acordar, pues se trata de una infraestructura que soporta mucho tráfico, tanto rodado como peatonal, y había que conjugar eso con el tránsito ciclista y de patinetes. El presidente del CMC comenta que se pusieron varias opciones encima de la mesa, como, por ejemplo, reducir los carriles para vehículos motorizados de cuatro a tres. Esta opción se descartó porque se trata de un puente de mucho uso y podría generar problemas de tráfico. También de reducir ambas aceras a la mitad, pero de nuevo era insuficiente para garantizar la seguridad del peatón. Otra opción era dejar una acera solo para peatones y otra solo para bicis, sin embargo, no había forma de controlar que las bicis no accedieran al carril que tendrían prohibido.

Dado que se estudiaron todas las opciones, detalla De Gracia, se llegó a la conclusión de que «el puente de San Rafael no tiene capacidad para acoger un carril bici». La solución pasa, por lo tanto, por potenciar la ciclocalle, que ya está activa realmente, pero que en la práctica no se respeta. Se trata de aplicar en unos carriles una serie de normas de tráfico que favorezcan la circulación de bicis y patinetes y con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.

Lo que piden los vecinos es que cuando se decida aplicar este modelo, se haga de verdad. Entiende De Gracia que el dinero que iba a destinarse al carril bici puede ir a parar a potenciar la ciclocalle con aspectos como muchas más señales que adviertan de su presencia, pintarlas de un color distinto o incluso poner luces.

Avenida de Manolete

Otro de los proyectos donde los vecinos advirtieron problemas fue en el de la avenida de Manolete. En el proyecto inicial, la construcción del carril bici suponía perder más de un metro de zona verde pública, algo con lo que los residentes no estaban de acuerdo. Por lo tanto, se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para ejecutar el carril bici quitándole medio metro al carril de tráfico rodado y un poco a la parte peatonal. Se entiende como buena solución porque, además de no perder zona verde, se conseguirá de facto que los vehículos no cojan velocidad al tener menos espacio de maniobra.

Electromecánicas

En cuanto al carril bici del puente de acceso al barrio de Electromecánicas, el proyecto se ejecutará como estaba planteado. Aquí no hay problemas de desaparición de acerado o zonas verdes, pues se ha eliminado la mediana, lo que permitirá mantener los carriles para los coches, la acera e incluir el carril bici.

El Arenal

Tampoco existe problema con el carril bici que irá en la N-IV y acceso al puente del Arenal. Aquí está proyectado un carril bici en la acera oeste y se perderá algo de zona verde, aunque no ha habido quejas por esto. Será un carril bidireccional de 2,50 metros.