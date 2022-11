Si los planes se cumplen, los cordobeses amantes de la bicicleta podrán en un par de años recorrer tramos más amplios de la ciudad sin bajarse de las dos ruedas de aquí al 2025. Los fondos europeos Next Generation y Edusi, solicitados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, respectivamente, permitirán financiar nuevas actuaciones del Plan Andaluz de la Bicicleta, según han informado en las últimas semanas ambas administraciones. En total, serán 18 kilómetros de vía ciclista que, por un lado, darán continuidad a tramos incompletos del entorno urbano y, por otro, conectarán la ciudad a puntos de especial interés como Villarrubia y el yacimiento arqueológico de Medina Azahara y la travesía de la A-431 desde La Torrecilla hasta el inicio de la Vía Verde en Valchillón, lo que permitirá poner en valor estos enclaves. La Junta de Andalucía invertirá más de 9 millones de euros (el proyecto del Marrubial está ahora en fase de revisión de precios) en la construcción, en zonas de su competencia, de 15,5 kilómetros de carriles, mientras que el Ayuntamiento destinará 919.033 euros para ampliar los que les competen en 2,5 kilómetros ubicados en el Puente de San Rafael, el acceso al Puente del Arenal, la avenida de Manolete y la travesía A-431.

Villarrubia y Medina Azahara

El tramo más largo será el que prevé la conexión del carril existente en la A-431 CO-Villarrubia con una longitud de 6 kilómetros del que saldrá un ramal de 3 kilómetros hacia el yacimiento de Medina Azahara. Este proyecto se encuentra en fase de redacción y, según el jefe del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esteban Ayúcar, se prevé que las obras, con un presupuesto de 3,5 millones, «comiencen a finales del 2023». Los fondos Next Generation tienen que ejecutarse como muy tarde en diciembre del 2025, aunque si se cumplen los plazos, algunos carriles podrían estar en funcionamiento en el 2024.

Conexión con la Vía Verde

Por el exterior del entorno urbano discurrirá también el carril bici que conectará la avenida de La Torrecilla y la estación de Valchillón, donde arranca la llamada Vía Verde. En este caso, se trata de dar continuidad al camino de servicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que parte desde el Puente de San Rafael y llega hasta el de Ibn Firnas. El coste previsto para esta vía es de 2,5 millones de euros. En esta salida de Córdoba, quedará pendiente la continuación del carril que muere en la avenida de Cádiz en dirección hacia el polígono de La Torrecilla, al que no se puede acceder en bicicleta por un carril seguro ni asfaltado (el camino de la CHG no está preparado para este fin). En cualquier caso, esta conexión no es competencia de la Junta de Andalucía.

Avenida del Brillante

La Junta destinará un millón de euros en dar continuidad también al carril de la avenida del Brillante, que viene desde el Vial Norte hasta El Tablero. En total, serán 800 metros extra que partirán de la avenida de la Arruzafilla hasta la calle Poeta Juan Ramón Jiménez.

Avenida del Marrubial

El carril de la Ronda del Marrubial ya existe. El proyecto anunciado por la Junta de Andalucía es el de la segunda fase de la ronda, que tendrá impacto en la movilidad de la zona y alargará el carril bici existente con 700 metros de travesía hacia la avenida de Ollerías y 100 metros más con conexiones transversales a la altura de la calle Sagunto. Este proyecto, ya redactado, pero desfasado, se encuentra en revisión de precios si bien el jefe de Carreteras de la Junta asegura que la actuación se ceñirá a la prevista en su día, que contempla entre otras cosas la puesta en valor de la vegetación de la avenida, concentrada en la acera opuesta a la muralla del Marrubial. Esta actuación se llevará a cabo en coordinación con el Ayuntamiento.

Avenida Medina Azahara

Este es quizás el tramo de la Junta que tendrá más impacto en la ciudad, ya que hará accesible por bici la conexión desde la ciudad con el Rectorado, la comandancia de la Guardia Civil, Renfe, supermercados y servicios como Sadeco o la Gerencia de Urbanismo y las viviendas que se encuentran en esta avenida. Con un presupuesto de 2 millones de euros, no se limitará al carril bici sino que será una actuación integral que plantea mejorar acerados, eficiencia lumínica y arbolado. También se actuará en coordinación con el Ayuntamiento.

Si los carriles bici de la Junta están en fase de redacción o revisión de proyecto, las obras del Ayuntamiento de Córdoba están próximas a ejecutarse ya que la licitación de las mismas está a punto de concluir. Al contar con financiación de los fondos Edusi, la fecha tope de ejecución (salvo nuevas ampliaciones) es diciembre del 2024.

Carriles del Ayuntamiento

Según la Plataforma de Contratación, las empresas preseleccionadas para su realización, a falta de documentación, son Hormigones Asfálticos Andaluces (travesía A-431 y Avenida de Manolete); Obra Civil Cordobesa (Puente de San Rafael) y Jiménez y Carmona Jícar (N-IV y acceso al Puente del Arenal). Todas incluyen mejoras como la instalación de marquesinas para bicicletas en los tramos suministro de semáforos bici.

El tramo de la A-431 que discurrirá desde la Glorieta de Periodista Quesada Chacón a la calle Escritor Conde de Zamora, tiene un plazo de ejecución de 4 meses: el de la avenida Manolete, que prevé usar espacio de acera entre el aparcamiento y el parterre reduciéndolo en un metro, tres meses; un mes para el del Puente de San Rafael, que plantea un carril unidireccional reducido en cada acera y la instalación de una barandilla más alta y dos meses para el acceso al Puente del Arenal, que salvo cambios, ocupará parte de la zona verde para mantener el espacio del peatón.