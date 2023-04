La Cata del Vino llega a su ecuador con más de 12.000 visitas en dos días y medio

La ligera bajada de las temperaturas que se ha experimentado este viernes ha animado aún más las ganas de Cata del Vino de los cordobeses, que este viernes al mediodía han vuelto a hacer cola desde mucho antes de la apertura de puertas para acceder a la plaza de toros y participar de la fiesta. Durante toda la sesión diurna, el Coso de los Califas ha presentado un ambiente de lo más animado en el que se ha notado la menor presencia de jóvenes, que lo dieron todo en la noche de los estudiantes, y se han tomado la sesión diurna de descanso.

El viernes de Cata suele ser en Córdoba el día elegido por muchas parejas y grupos de amigos de mediana edad que acuden para brindar y que se han encontrado un día mucho más fresco. "Nosotros no nos habíamos decidido a venir antes por el calor, pero cuando hemos visto que hoy hacía fresquito, hemos dicho "esta es la nuestra" y aquí estamos", bromearon Sergio y María, una pareja de jubilados. Con ellos, el consumo de vinos de la tierra ha ido paralelo al de las raciones de comida. En los barriles y mesas instaladas en la plaza, se han visto multitud de platos variados, predominando el consumo de marisco, que marida muy bien con estos caldos, y de platos típicos como flamenquines, croquetas, quesos e ibéricos. "La verdad es que se come bien y no es caro", han destacado varios asistentes. Los precios de los platos, en general generosos como los vinos de Montilla-Moriles, oscilan entre 10 y 14 euros.

Más de 12.000 entradas en dos días y medio

Según los datos facilitados por la organización, la Cata del Vino ha llegado a su ecuador con más de 12.000 entradas distribuidas en los distintos turnos y sin superar el aforo de 2.500 personas máximo estipulado. Los servicios sanitarios que se encargan de atender las incidencias en la Cata han explicado que en los primeros días han contabilizado en torno a una decena de atenciones diarias, sobre todo, por bajadas de tensión y cuadros de deshidratación provocadas por el calor y el consumo de alcohol sin ingesta de comida, una práctica poco recomendada cuando hablamos de vinos generosos. Aunque las fuentes consultadas aseguran que un número importante de jóvenes acabaron la noche de Cata afectados por el alcohol, "porque muchos accedían al recinto ya perjudicados de fuera, por consumo previo de otro tipo de bebidas", el servicio sanitario afirma que no se atendió ningún coma etílico.

Agotadas las plazas para todas las catas dirigidas

Si hasta el jueves había plazas libres en las catas dirigidas, este viernes se han agotado todas las plazas disponibles tanto para hoy como para este sábado, último día de celebración. La sala de la plaza de toros destinada a esta actividad ha vuelto a llenarse de público de todas las edades, mayoritariamente hombres, interesados en conocer hasta el último detalle de los vinos de la DO Montilla-Moriles.

En cualquier caso, este viernes se espera una noche con presencia mayoritaria de un público adulto más interesado en departir y echar un buen rato en compañía que en iniciar con resaca el fin de semana. Ya se verá. De momento, sigue habiendo entradas a la venta online para quien quiera acercarse y brindar.

Entregados los premios mildiu Pedro Cabezuelo

Por otro lado, la plaza de toros ha acogido la entrega de los premios mildiu Pedro Cabezuelo, una iniciativa financiada por la Fundación Caja Rural del Sur, que permite detectar de forma precoz la aparición de esta enfermedad de los viñedos del marco Montilla-Moriles. El gerente del Consejo Regulador, Enrique Garrido, dio a conocer los galardonados. El primer premio recayó en Rafael Carmona, de Montemayor; los tres segundos, en Antonia Requena, Juan Urbano y Antonio Miguel Pérez, de Montemayor, Montilla y Aguilar, respectivamente, mientras José Antonio Sánchez, José Antonio Pérez Garrido y Juan Urbano, de Montemayor, Aguilar y Montilla, se hicieron con los terceros.