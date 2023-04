MIGUEL CRUZ. BODEGA LAGAR BLANCO

Dos jóvenes a elegir y toda la gama generosa

En el estand 13, se encuentra la bodega Lagar Blanco, que está especializada, según Miguel Cruz, responsable comercial, «en elaborar pequeñas partidas de vino de calidad máxima». Quien pase por esta bodega, podrá probar productos realizados con uva Pedro Ximénez y dirigidos por el ingeniero agrónomo y enólogo Miguel Cruz (padre), «referencia en la zona desde hace 50 años», señala su hijo. La variedad de caldos es muy amplia y va desde «dos tipos de vino joven (el Cuesta Blanca de 13,5 grados y el blanco sin crianza de tinaja con 14,5 grado), hasta el vino dulce de pasas, pasando por el fino, el oloroso, el amontillado y el palo cortado». Quien lo desee, podrá poner a prueba su paladar para degustar la gama completa. «Las tendencias de los consumidores están cambiando de los vinos finos a los más sencillos o jóvenes», asegura Cruz, Estos son la estrella de esta cata. Cuando se pregunta a Miguel hijo por su vino favorito, asegura que no puede elegir: «Es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá», afirma, aunque lo que más consume es «el fino 7». Como el resto, recomienda comer a la vez que se bebe. «Marisco para el joven Cuesta Blanca y fino 7 para el tapeo más graso». A probar.

JAVIER DELGADO. BODEGAS DELGADO.

Los clásicos o un cream con hielo y naranja

La carta de vinos Bodegas Delgado es otra de las que no pueden faltar en una visita a la Cata del Vino de Córdoba. Quien quiera realizar una cata horizontal, para comparar el sabor de un producto (ya sea joven, fino, oloroso, amontillado o dulce) elaborado por distintas bodegas, puede recalar en el estand 18, que ofrece toda la gama. Además de los generosos, el gerente Javier Álvarez recuerda que sirven un cream con hielo y naranja, «muy rico y refrescante», que está causando furor. En la cata, el producto estrella de Delgado es un fino, el Tertulia, seguido por un joven de la variedad de uva chardonay, más afrutado y con menos graduación que el fino. Aunque no están en la cata, porque no se incluyen en la DO, la bodega recomienda probar sus vermús y sus tintos, uno joven y un crianza que ya están teniendo «mucho tirón». El favorito de Álvarez ahora mismo es «el oloroso joven de Delgado, con solo 5 años». A la hora de comer, elige un fino para pescado frito, arroz, jamón queso y aceitunas; olorosos con queso añejo y amontillados para la carne. Recuerda además que «cualquier cosa que lleve vinagre y las alcachofas van genial con un fino».