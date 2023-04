Expertos alertan en Córdoba de la existencia de pólenes más alergénicos y duraderos por el cambio climático

Unos 200 especialistas de alergia participan este viernes y sábado en Córdoba en la 51 Reunión de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur). Uno de los aspectos que se están abordando en esta reunión son la repercusión del cambio climático en la alergia. El doctor Ignacio García, miembro del comité organizador del congreso y especialista del hospital QuirónSalud Córdoba, apunta que las altas temperaturas y pocas lluvias hacen que los pólenes sean más resistentes a esa situación de sequía, lo que se traduce en pólenes más alergénicos y duraderos en el tiempo. El cambio climático provoca a su vez que plantas autóctonas sufran y perezcan, siendo sustituidas por otras especies invasoras, más resistentes a ambientes hostiles para ellas.

La nueva vegetación de las ciudades, la contaminación y el cambio climático hace que las ciudades se conviertan en lugares inhóspitos para mucha vegetación autóctona, y poco alergénica en muchos casos, siendo sustituida por vegetación más resistente y con pólenes más resistentes y a la vez, más agresivos y alergénicos, habiendo un aumento de casos claramente identificado a especies urbanas en estos últimos 5-10 años. La convivencia de períodos de sequía con precipitaciones abundantes y las variaciones en las temperaturas, fundamentalmente, condicionan el momento y la forma de la polinización de las plantas y, por tanto, los síntomas para los pacientes, sostiene este experto.

Novedades diagnósticas y de tratamiento

Por su parte, la presidenta de este congreso, Cristina de Castro, especialista en Alergia del hospital San Juan de Dios de Cordoba, recalca que, para el mejor abordaje y tratamiento de la alergia, existen en la actualidad "el estudio molecular de los alérgenos, la desensibilización de fármacos, nuevas inmunoterapias a aeroalérgenos y alimentos o las terapias biológicas". Cristina de Castro ha resaltado que "la alergia es una enfermedad en alza, que evoluciona rápidamente. Cada vez hay más pacientes alérgicos y necesitan ser tratados por un alergólogo”. En este congreso se ha puesto de manifiesto que las enfermedades alérgicas afectan a 2,5 millones de andaluces. Se estima que actualmente entre el 20 y 25% de la población, más de 200.000 cordobeses, tiene diagnosticada alguna alergia, enfermedad que puede llegar a incrementarse hasta un 50% para 2050.

Alergias alimentarias y a medicamentos

En esta reunión también se va a abordar la influencia de la microbiota en la patología alérgica, así como las patologías más prevalentes que dichos especialistas ven a diario en sus consultas, como son los síntomas respiratorios en relación a neumoalérgenos, las alergias alimentarías y medicamentosas.

Alergosur recuerda que “el alergólogo es el único especialista capaz de proporcionar un diagnóstico y tratamiento adecuado y global para la patología alérgica, en personas desde el nacimiento hasta la senectud”. También, que una persona con tendencia alérgica es posible que desarrolle nuevas alergias a lo largo de los años, y eso requiere un seguimiento especializado”. Esta entidad destaca que el número de alergólogos en la sanidad pública andaluza es escaso. “En la gran mayoría de los hospitales comarcales o de alta resolución no hay ningún alergólogo, lo que genera demoras indeseables en la atención de estos pacientes”, explica María Cesárea Sánchez Hernández, presidenta de Alergosur.

Concretamente, "en la provincia de Córdoba hay grandes poblaciones y comarcas que no disponen de acceso cercano a un alergólogo, siendo atendidos por el medico de atención primaria o pediatra general, médicos no especializados en Alergología para mitigar, que no curar, sus síntomas”, puntualiza el alergólogo Ignacio García Núñez,

A esta cita han asistido especialistas de hospitales públicos y privados cordobeses, incluido el hospital Reina Sofía.