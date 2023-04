'Ransomware': el secuestro de datos que también ha llegado a las empresas de Córdoba

"El ransomware es lo más típico hoy en día. Una definición de andar por casa es que se meten en tu ordenador, te cogen todos los datos, se los llevan y los encriptan. Tienes el ordenador, pero es inservible. Y te piden un rescate, es como un secuestro de toda la vida. Si no me das la recompensa, hago públicos los datos o no puedes trabajar con ellos", ha explicado Juan Carlos Gámez, coordinador del Aula de Ciberseguridad y Redes de la Universidad de Córdoba (UCO), tras la inauguración de las primeras Jornadas de Ciberseguridad: Riesgos y oportunidades, que se celebran en el Rectorado.

Este profesor de la UCO confirma que estos ataques también están afectando a empresas cordobesas y, de hecho, las compañías se están concienciando "mucho" sobre el riesgo de sufrir ciberdelincuencia a raíz de su incremento. "Ransomware es lo que más está habiendo porque te piden una recompensa", precisa en referencia a su finalidad económica. La ciberseguridad como inversión y no como gasto En cuanto a las consecuencias para las empresas, comenta que "siempre se aconseja que no se pague y se dice que no se paga", aunque sería complejo conocer lo que ocurre en cada caso. Este profesor admite que las compañías "no invierten en ciberseguridad hasta que les ocurre el problema. Se trata de una inversión, no un gasto, pero muchas no tienen esa conciencia", lamenta. Destaca, asimismo, la necesidad de sensibilizar sobre la existencia de estos peligros a los ciudadanos, porque "no estamos concienciados de que ahí tenemos un riesgo". En tercer lugar, también subraya el papel de los estudiantes, que son "los futuros profesionales que ayudarán a las empresas a no sufrir estos problemas", valora. Así, Juan Carlos Gámez afirma que en la actualidad "no hay personal formado" y que estos perfiles están siendo muy demandados por las empresas. A esto añade la necesidad de continuar realizando investigación, porque "cada vez hay más ataques de distintos tipos. La inteligencia artificial también se aplica en la ciberseguridad, tanto para atacar como para defender", abunda. Las primeras Jornadas de Ciberseguridad de la UCO, que se desarrollan en el marco de Hackademics Forum (un foro de académicos de hackers) han superado las expectativas de asistencia de la organización y, pese a que la sala Mudéjar del Rectorado tiene capacidad para unas 75 personas, se han inscrito más de 80 participantes. La inauguración de esta actividad ha contado con la participación de Juan Carlos Gámez y de Manuel Cañas, director de la Escuela Politécnica; Víctor Montoro, presidente de Eprinsa; Francisco Muñoz, presidente del Consejo Social de la UCO, y Sebastián Rubio, director de Transformación Digital de esta institución.