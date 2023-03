El PSOE pide al gobierno municipal que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) que tumba el plan urbanístico del sistema de recogida neumática de basura y exige que construya las centrales de basura que hacen falta para que el sistema instalado ya en numerosas viviendas de la zona de Poniente en Córdoba pueda empezar a funcionar.

El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, ha arremetido hoy contra la decisión del equipo de gobierno de acatar la sentencia del TSJA y no presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a pesar de que está avalada por los servicios jurídicos municipales, y anuncia que mañana votarán en contra de ella en el consejo extraordinario de la Gerencia Municipal de Urbanismo. “El PSOE no va a votar a favor de la sentencia; es una irresponsabilidad por parte de José María Bellido y de Salvador Fuentes”, ha dicho Romero.

Los socialistas recuerdan, además, que estamos hablando de un proyecto que arrancó en 2005, que afecta a 8.000 familias y en el que promotores y vecinos han pagado ya más de 20 millones de euros en un sistema que ahora no pueden utilizar. Para Romero, la propuesta del presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, de buscar “un acuerdo de ciudad” para tratar de “salvar los muebles” con aquellos que han hecho ya un desembolso de dinero no es más que “uno de sus enredos”, “milongas”, “un pego” y “una pamplina”. “¿De qué acuerdo de ciudad habla el señor Fuentes; solo es uno más de sus enredos”, asegura el portavoz del PSOE.

Construir las centrales

Los socialistas creen que no se puede consentir que el sistema de recogida neumática de basura no funcione 18 años después de su aprobación y exigen al Ayuntamiento que construya las centrales de basura para darle servicio a los vecinos. En caso contrario, apunta el portavoz, las arcas municipales pueden verse afectadas por quienes reclamen la inversión realizada en estos años. “Si no se les da el servicio podrán reclamar 20 millones de euros más intereses desde el año 2005 hasta hoy”. El PSOE cree que ese escenario, el de las posibles reclamaciones, llevaría “al desastre” a la tesorería municipal, por lo que exigen que se acometan las Infraestructuras necesarias para completar el sistema.