Dragones y mazmorras

Un año más nos sumergimos en el mercado temático de La Calahorra (antiguo mercadillo medieval) para constatar lo poco que sabemos de historia y lo fácil que es confundir el Medievo con el Renacimiento y este con un disco de Iron Maiden. Miren si no, al señor de la fotografía, que es el mismísmo Eddie the Head pero con dragón, y que se hace pasar por un ciudadano del Siglo de Oro como si nada.

Y, ojo, no ha sido este ser antropomórfico la única presencia mitológica de la semana, ya que hemos sabido que la Policía Nacional bautizó la investigación del caso Infraestructuras con el nombre de Caronte: el barquero del Hades que cruzaba a los muertos al otro lado de la laguna Estigia, siempre y cuando llevaran monedas bajo la lengua. Suponemos que, en el caso investigado, Caronte sería quien ayudaba a los empresarios a conseguir contratos en Infraestructuras a cambio de óbolos y estancias en hoteles de 5 estrellas y máximo confort. El tropo literario es de tal grandiosidad que parece más propio de un guionista de la Marvel que de un comisario de policía. ¡Cómo ha mejorado el Cuerpo, oiga!

Con la nueva detención de otro empresario en la mazmorra de Campo Madre de Dios (sí, mazmorra, ¿no ven lo viejo que está el edificio?), a la Policía le ha pasado como a los de la franquicia de los superhéroes: que han tenido que recurrir a la saga (Thor: El mundo oscuro; Thor: Ragnarok; Thor: Love and Thunder...) para que el espectador no pierda el hilo ni ellos, emolumentos. Así, con la nueva detención, la UDEF, tatatachán, ha inaugurado esta semana la operación Caronte II. La dimensión del caso que, recuerden, ha imputado ya a un concejal, a su mano derecha, a un técnico municipal y a 13 empresarios, está superando todas las previsiones y ha ampliado su objeto de estudio: empezó por contratos del 2020 y ya se estudian los de 2021 y 2022. Tenemos saga para rato y no sabemos si precuela.

La semana municipal se ha cubierto con un pleno, en el que familiares de víctimas del franquismo han exigido al equipo de gobierno iniciar las exhumaciones en las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud. Los afectados se marcharon del Ayuntamiento apesadumbrados porque, tres años después de que cuatro administraciones (Estado, Junta, Diputación y Ayuntamiento) firmaran un acuerdo y dos años después de conseguir financiación para hacerlo, siguen sin comenzar los trabajos. Es más, al parecer, no se ha rubricado aún ni el decreto del inicio del expediente administrativo. PP y Cs se comprometen a hacerlo en el plazo de 15 días y a licitar y adjudicar las obras en 5 meses, es decir, en el próximo mandato y con una nueva Corporación local. Se pide acto de fe en toda regla.

En la cocina de los pliegos de contratación están también los dos grandes contratos que el equipo de gobierno quiere sacar para, por un lado, garantizar el mantenimiento de los colegios públicos y, por otro, la poda en estos edificios municipales. Ambas tareas (fontanería, electricidad, pintura, cerrajería...) se llevan a cabo hoy por hoy con contratos menores y subcontratas (susto), ante la imposibilidad de cubrir estas actividades con empleados municipales. Sepan ustedes que hoy por hoy no hay un solo fontanero en Capitulares y solo un oficial de primera albañil. Así, imposible.

Con diligencia ha actuado esta semana la Junta de Andalucía para retirar la inmundicia de basura y toallitas que emergió en formato isla en el río Guadalquivir, justo en el enclave donde se hacen las fotos los novios, los niños de Comunión y los turistas. Se ha retirado y se han esparcido los lodos por los Sotos de la Albolafia apenas una semana después de que Pepe Larios lo denunciara. Por cierto, que, tras no encontrar un mirlo blanco exógeno, el ecologista se ha barajado como posible nombre para encabezar la confluencia de las izquierdas (con copyright Hacemos Córdoba), que, sin embargo, por peso político en la provincia, debería liderar IU (esta, a su vez, ya señaló como cabezas de lista a Irene Ruiz y a Juan Hidalgo). Esta semana despejaremos dudas.

Más holgados aún se han quedado en Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, al designar a un candidato (Sandro Mora) y enfadar a otros pocos por su decisión de concurrir en solitario el 28M. Desde el PSOE miran con preocupación el caleidoscopio de siglas y recuerdan que la ley d’Hondt castiga la fragmentación y de paso a quienes tienen que sumar con ella. Ojito. Y dicen que el PP no quiere que se publiquen encuestas porque les dan tan buenos resultados que temen confiar a sus electores.