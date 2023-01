La Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba, que representa a familiares y víctimas del franquismo, ha reclamado este jueves ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba y en el mismo salón de plenos el inicio inmediato de las exhumaciones en las fosas de los cementerios de San Rafael y el de La Salud. La responsable de la comisión, Carmen Sánchez, exigió al Partido Popular y Ciudadanos, los partidos que forman el gobierno local en Córdoba, que cumplan el compromiso adquirido en diciembre del año 2020 cuando firmaron un acuerdo con el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba en el que se comprometían a llevar a cabo los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas.

Sánchez atribuye a la "falta de voluntad política" y a "la indiferencia" del gobierno municipal el retraso de las actuaciones y lamenta que esto haya ocurrido pese a disponer de financiación. "Denunciamos el incumplimiento de forma reiterada por parte de este gobierno de iniciar las exhumaciones", ha dicho en el salón de plenos. Las asociaciones y colectivos memorialistas que se encuentran integradas en esta plataforma ponen voz a las más de 4.000 personas que se estiman pudieron ser asesinadas y enterradas en las fosas comunes de la capital cordobesa tras el golpe de estado militar. La petición, además, llegaba al Pleno en forma de moción que de manera conjunta presentan los partidos de izquierdas en la oposición: PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

Justificación del gobierno local

La moción se ha debatido al no haberse alcanzado un acuerdo con PP y Cs. El gobierno local había propuesto una alternativa a la moción que no ha sido admitida por los grupos proponentes, al consistir ésta en iniciar las obras dentro de 5 meses, es decir, después de las elecciones municipales. La portavoz de Cs, Isabel Albás, justificó este plazo en función de las necesidades administrativas y admitió que aún no se ha firmado el decreto de inicio del expediente administrativo. "Podemos firmar 24 horas o 3 meses, pero necesitamos 5 meses para poder iniciar los trabajos", dijo la edil. El delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha abundado en esta razón burocrática, que impide licitar en menos tiempos un contrato mayor, y ha prometido firmar el inicio del expediente administrativo antes de 15 días. Además, el edil de Cs ha asegurado que ni la Diputación de Córdoba ni la Junta de Andalucía "han concretado sus aportaciones" y ha reivindicado las actuaciones que se han hecho en materia de memoria democrática durante este mandato.

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, en una intervención previa al Pleno ha asegurado que la burocracia ha impedido iniciar la intervención y ha expresado su pesar porque se hayan perdido "unos cuantos meses". En todo caso, ha asegurado que las exhumaciones "saldrán adelante" y que el Ayuntamiento de Córdoba para evitar problemas con las subvenciones (que se han tenido que ir prorrogando por los distintos retrasos en los plazos) adelantará todo el importe.

La izquierda alerta del nuevo retraso

Los partidos de izquierdas, por su parte, han anunciado que suscribirán lo que los colectivos memorialistas decidan, pero alertan de que en el fondo el equipo de gobierno no tiene "ningún interés" en acometer las exhumaciones y que este nuevo retraso es "una burla" a las familias.

"No quieren cumplir sus compromisos", aseguró el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, que entiende que el alcalde es "un cobarde" por no querer cumplir su palabra con estas víctimas para "no enfadar a los suyos" en periodo preelectoral. El concejal socialista, José Rojas, ha advertido también que posponer las exhumaciones al mandato siguiente es un riesgo que les genera "desconfianza" en tanto en cuanto los acuerdos plenarios decaen al finalizar el mandato vigente. "Escuche a la plataforma, cree un grupo de trabajo y entre todos resolvamos este problema que es un retroceso para una ciudad que quiera avanzar en democracia", ha dicho.

"Es un retraso más, un tirar para adelante y un brindis al sol", añadió Alba Doblas (IU). "Es una cuestión ideológica con la que nos niegan la posibilidad de cerrar un duelo de más de 80 años", concluyó Cristina Pedrajas (Podemos) que ha recordado que hay leyes que les obligan y ha recordado el caso de su propia abuela. La edil ha recibido el aplauso de los asistentes al haber solicitado a la bancada popular que les mirase mientras contaba su historia. "No nos nieguen este derecho: es justicia", concluyó.

Algunos de los asistentes, además, se han marchado del pleno cuando ha hablado la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que no obstante ha defendido que todas las víctimas "reciban digna sepultura", al tiempo que ha arremetido contra la ley de memoria democrática por "guerracivilista". La concejala de Vox también ha criticado al alcalde a quien acusa de haber firmado un acuerdo para exhumar a pesar de que "sabía desde el principio que eso no se iba a hacer".

En las votaciones se han rechazado tanto la enmienda de PP y Cs (al votar en contra Vox), como la moción presentada por la izquierda (que han votado en contra PP, Cs y Vox).

La moción de la izquierda

En el texto de la moción que promovían PSOE, IU y Podemos exige la inmediata licitación de los pliegos de contratación para actuar en las fosas comunes de Córdoba (se da un plazo de tres meses para su inicio), un proyecto para el que las cuatro administraciones firmaron en diciembre del 2021 un acuerdo económico al más alto nivel y comprometieron 1,6 millones de financiación (400.000 euros cada administración). Los pliegos, de hecho, llevan meses en redacción hasta el punto de que hubo que volver a redactarlos para acoplarlos a las anualidades que observaban en su acuerdo las administraciones firmantes. Estas, a su vez, tuvieron que incluir las ayudas en los nuevos presupuestos para poder seguir contando con financiación.

En la moción, además, se insta a la Junta de Andalucía a comunicar los resultados de las exhumaciones realizadas en el cementerio de la Salud en el año 2019 a los familiares, que aún no han sido comunicados a las familias. Además se pide realizar con inmediatez las pruebas de ADN de todas las muestras que ya han sido tomadas, contratando a más laboratorios para agilizar dichos análisis (de momento solo la Universidad de Granada los hace), y comunicar de inmediato los resultados a los familiares, así como la comunicación al juzgado territorial para su personación ante las evidencias de posibles delitos de desapariciones forzadas y crímenes contra la Humanidad, tal y como establece la ley de memoria.

Por otro lado, la oposición quiere que el gobierno local, de PP y Cs, cree una comisión municipal de trabajo que acuerde el inicio de los trabajos de exhumación en las fosas. También piden que formen parte de la misma (además de representantes de los grupos municipales y de las asociaciones memorialistas) equipos de arqueólogos especializados en esta materia y miembros expertos de la Universidad de Córdoba.