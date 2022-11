Balance positivo de la hostelería y la restauración del puente de Todos los Santos

Los hoteles en Córdoba durante el Puente de Todos los Santos se han situado en una ocupación media de 75%. Desglosada por jornadas, se puede decir que el viernes 28, día en el que el periodo daba comienzo, estuvo en torno al 90%. Una tónica que se mantuvo prácticamente al mismo nivel durante el resto de las jornadas a excepción del lunes 31 de octubre, cuando el número de reservas bajó hasta el 80%.

A partir del día 1de noviembre, con el cambio de mes, la ocupación baja de manera significativa, “en el día festivo hemos tenido una caída considerable, en torno al 45% lo que ha hecho que la media general baje un poco a pesar de que los primeros días de Puente han sido baste buenos” explica Félix Serrano, presidente de Aehcor (Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba), quien añade que “la semana comercial está rota con el festivo de por medio, al no haber clientes de empresa y esto también se nota”.

Aunque octubre es un mes de temporada alta para los hoteles, explica el presidente de Aehcor que “hemos tenido bastantes días flojos”. En este escenario, el recién inaugurado Centro de Exposiciones y Ferias de Córdoba (CEFC) se espera para este sector como un buen impulso a las ventas, “esperamos que se haga una buena comercialización y sirva para captar eventos” si bien, matiza que desde Aehcor, lo que se quiere es que “las citas se distribuyan bien en el tiempo y no se acumulen todos en las fechas de temporada alta” de manera que se luche contra la estacionalidad, “diciembre está en torno al 20 % de ocupación, lo que necesitamos los hoteleros es que se tengan muy en cuenta las fechas y que esos eventos ayuden a mejorar las cifras en nuestro período de temporada baja”. “El Puente no es la realidad del sector, en el año hay, si no me equivoco, 14 festivos pero el año tiene 365 días y unas temporadas bajas muy marcadas en Córdoba”.

Para la hostelería, tal y como apunta el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, estos días previos a la festividad de este martes, sobre todo viernes, sábado y domingo, han sido bastante buenos, “en los compañeros del casco histórico y zona centro prácticamente se ha colgado el cartel de completo”. En los barrios, o zonas periféricas que no son cien por cien de turismo, “el aforo ha estado medio cubierto” teniendo en cuenta que “los cordobeses también se desplazan a otros sitios en estas fechas por lo que nuestros clientes habituales decaen un poco”.

En definitiva, apunta, la cifra ha sido de un 80% de clientela nacional, “se puede decir que un 10% de local y el otro 10 restante internacional”. Los de larga distancia tipo asiáticos y estadounidenses, “aún no llegan, pero sí ingleses y franceses”.

A juicio de De la Torre, se puede decir que el puente ha sido “positivo” y cabe decir que muchas de las quejas de los visitantes son porque hay pocas actividades de ocio por la tarde-noche. “Esperemos que pronto podamos contar con el espectáculo del Alcázar” subraya. En este punto también se suma otra circunstancia no menor para este sector, y es que, tal y como manifiesta el presidente de Hostecor, “los establecimientos están llenos pero nuestra cuenta de resultados está siendo muy afectada por todo el tema de aumentos de precios”. Sobre todo se deja notar en ciertos productos como el ibérico, “que está subiendo muchísimo y nos lo están repercutiendo a nosotros” y también “al tema de suministros, que es brutal, por lo que nuestros beneficios se están viendo sumamente mermados”. Recuerda Francisco de la Torre que desde el sector de la hostelería y restauración no se ha llegado a repercutir un 50% de todos los precios que les están dando a ellos sino que se han quedado en “un 3 o 4 % aquellos compañeros que los han subido frente a las subidas que estamos soportando del 25% en productos y del 300% de suministros”.