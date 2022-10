El sector turístico se acerca a los niveles de actividad previos a la pandemia de coronavirus, pero continúa sin alcanzarlos. Córdoba ha alojado en sus establecimientos hoteleros a 759.235 viajeros hasta septiembre y esta cifra representa una subida anual del 98%, pero sigue siendo un 18% inferior a la obtenida en el mismo periodo del 2019.

La información publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística apunta que la provincia está recibiendo este año menos viajeros nacionales y extranjeros que en el ejercicio previo a la crisis sanitaria. Así, en lo que va de año se han contabilizado 487.127 turistas nacionales, un 11% menos que en el 2019, y 272.109 de otros países, un 28% menos.

Las noches de hotel contratadas también han crecido un 97% hasta el noveno mes del año, con 1.313.918 pernoctaciones registradas. Sin embargo, de nuevo esta cifra es un 16% inferior a la obtenida en el año previo a la llegada del covid.

Después del verano, la provincia vuelve a experimentar un mayor movimiento de turistas y, en concreto, los hoteles registraron el pasado septiembre 97.651 huéspedes, un 9% menos que en el mismo mes del 2019. Las 160.747 noches de hotel vendidas fueron, asimismo, un 11% menos que en el año previo a la pandemia.

En este sentido, cabe reseñar que la estancia media de los visitantes ha sido de 1,65 días, la más baja desde el 2018, cuando fue de 1,61 días en septiembre. Como aspecto positivo, los datos del INE recogen que la provincia tiene 185 establecimientos abiertos (se trata de una estimación) y este es el mejor resultado desde septiembre del 2019, cuando había 196. Del mismo modo, cuenta con 1.320 profesionales empleados, lo que ha supuesto una mejora en comparación con los dos últimos años, aunque son menos que los 1.368 trabajadores contratados en septiembre del 2019.

Octubre, "bueno como se preveía"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, afirma que Córdoba tiene en torno a un 60% de ocupación anual, "muy lejos de las cifras prepandemia". Acerca de la mejoría del último año, cuando prácticamente se ha duplicado el número de visitantes, recuerda que se debe, principalmente, a la eliminación de las restricciones para viajar.

Félix Serrano explica que "el verano ha sido bastante más flojo" en comparación con el 2021, con alrededor de un 30% menos de ocupación, y recuerda que en los meses de julio y agosto se han cerrado establecimientos por la falta de actividad. "No se ha recuperado el turismo internacional y el nacional ha podido viajar fuera de España", comenta.

En octubre, sin embargo, se está observando a numerosos visitantes en las zonas más turísticas y el presidente de Aehcor confirma que "está siendo bueno, como se preveía". En estos momentos, ya no hay hoteles cerrados. No obstante, matiza que "no todo el turismo que se ve pernocta en Córdoba, sigue siendo una ciudad de paso".

A esta situación se añade, en su opinión, que "el gasto energético es insostenible". "El coste del gas se ha multiplicado por siete y la luz ha subido un 256%. No es todo llegar a vender, los gastos se nos han triplicado", lamenta el presidente de la patronal.

Consultado por las perspectivas para los últimos meses del 2022, también apunta que "no se puede dar una previsión, la reserva es muy de última hora". La ocupación para noviembre ronda en estos momentos el 40% y para diciembre, el 20%. En el 2023 "si no ocurre nada, entendemos que tendrá que ir mejorando el sector, pero con la situación internacional y los gastos que tenemos no podemos saber", admite Félix Serrano.